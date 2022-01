La Settimana Enigmistica compie 90 anni: in edicola un numero speciale per festeggiare insieme ai lettori

È dal 1932 che La Settimana Enigmistica pubblica con regolarità i suoi numeri, ricchi di cruciverba, rebus e passatempi vari, amati da tantissimi e affezionati lettori. Domani, 23 gennaio 2022, il periodico compie 90 anni (e se li porta benissimo).

Chi non ha mai trascorso del tempo a risolvere i cruciverba, rebus, polizieschi o altri giochi e passatempi proposti in uno dei tanti numeri de La Settimana Enigmistica (oltre 4600 dalla sua fondazione ad oggi). Tra l’altro risolvere questo genere di enigmi, che richiedono l’utilizzo di parole, numeri e logica, è un ottimo allenamento per il nostro cervello e mantiene attive memoria e concentrazione, come scoperto da diversi studi. Leggi anche: Perché dovresti fare più spesso i cruciverba (e non solo d’estate sotto l’ombrellone)

Come dicevamo, La Settimana Enigmistica compie ora 90 anni e per l’occasione pubblica un numero speciale: 56 pagine ricche di giochi che richiamano il glorioso passato della rivista, fondata il 23 gennaio 1932 da Giorgio Sisini, ingegnere di Sassari.

Sisini all’epoca si ispirò ad un giornale di parole incrociate popolare in Austria, “Das Ratsel” e penso di proporre qualcosa di simile per il pubblico italiano. Il successo che ottenne la sua iniziativa lo conosciamo tutti e nel tempo in tanti hanno cercato di imitarlo.

Il numero speciale, già in edicola, raccoglie anche la prima storica copertina oltre che una serie di sorprese pensate per festeggiare degnamente questo speciale compleanno con tutti gli affezionati lettori.

Dal 1932 ad oggi la rivista si è avvalsa della collaborazione di importanti enigmisti, tra i quali spicca indubbiamente la firma di Pietro Bartezzaghi.

Solo nel 1943 e 1945 la pubblicazione di due numeri (607 e 694) è stata interrotta a causa della guerra e, nonostante siano passati già 90 anni, siamo sicuri che il successo di questa rivista continuerà ancora a lungo.

