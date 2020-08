Pagati per fare sesso e provare i materassi: la stravagante offerta di lavoro di un sito di recensioni

Pagati per fare sesso ogni settimana su un materasso diverso e scegliere infine, quello migliore per avere rapporti intimi. Lo stravagante annuncio è comparso sul sito Sleep Standards.

“Stiamo cercando cinque coppie fortunate per partecipare al nostro esperimento. Vi invieremo un nuovo materasso ogni settimana e tutto ciò che dovrete fare sarà darci le vostre sincere recensioni su quanto è buono quel materasso per fare sesso”, si legge nell’annuncio. “Sappiamo tutti che un materasso non comodo può significare avere dei problemi a letto e un buon materasso può fare miracoli. Per evitare che le persone cerchino un materasso comodo dopo vari tentativi ed errori, abbiamo pensato a questo esperimento: puntiamo a trovare il miglior materasso per il sesso – e abbiamo bisogno del tuo aiuto”.

Avete capito bene e c’è di più: la coppia riceverà 3mila dollari come contributo di partecipazione. I requisiti?

Per candidarsi bisogna essere in coppia, abitare negli Stati Uniti, avere più di 18 anni. Bisognerà anche inviare un video di 60 secondi che racconti perché la coppia si è appassionata al lavoro in questione, raccontare come ci si è conosciuti e fornire i link ai propri profili sui social media.

Le coppie dovranno valutare ciascun materasso secondo i seguenti criteri: rimbalzo, rumore, durezza, supporto sui bordi, comfort, freschezza e dare infine, un punteggio complessivo. Oltre ai 3mila dollari, i fortunati potranno ricevere in regalo un materasso a loro scelta.

