Incredibile! Ritrovato embrione di dinosauro perfettamente conservato e dimenticato in un museo

L’uovo, appartenente alla specie degli oviraptosauri, avrebbe più di 70 milioni di anni e sarebbe stato “dimenticato” nel magazzino di un museo cinese per anni

Potrebbe essere il più integro embrione di dinosauro fossilizzato mai scoperto e ha trascorso gli ultimi dieci anni nei sotterranei del Museo di Storia Naturale di Yingliang Stone a Nan’an, in Cina, dimenticato dagli studiosi e dai curatori della struttura – fino a che, nel 2015, un membro dello staff non ha notato delle minuscole ossa che sporgevano dal guscio e si è chiesto se quell’uovo non potesse contenere un embrione di dinosauro.

In effetti, il dipendente del museo ci aveva visto giusto: si tratta di uno scheletro di dinosauro lungo ben 24 centimetri e arrotolato all’interno di un uovo lungo 17 centimetri e largo 8, con la testa ben infilata nel corpo. Dalle caratteristiche dei resti si pensa che l’embrione appartenesse alla specie Oviraptor – secondo gli scienziati dell’Università di Birmingham (Regno Unito), che sono stati contattati dal museo e si sono occupati di esaminare il fossile. L’Oviraptor era un dinosauro che camminava su due zampe, dotato di testa e piume simili a quelle di un uccello, nonché di arti anteriori molto simili a delle ali (non era tuttavia in grado di volare).

Il reperto ha un’età stimata fra i 66 e i 72 milioni di anni. Il segreto del suo ottimo stato di conservazione potrebbe risiedere nel fatto che l’uovo sia stato seppellito dalla sabbia o dal fango prima della schiusa – è molto raro trovare embrioni di dinosauri fossili così ben conservati. Poco si sa dell’origine di questo uovo, ovvero di dove si trovasse prima di finire nei magazzini del museo: probabilmente è stato trovato nel Parco Industriale Shahe nella città di Ganzhou (nel sud della Cina) durante degli scavi per ragioni edilizie, prima di essere donato al museo nel 2000.

Grazie a questo embrione così ben conservato, gli archeologi hanno potuto osservare che, come gli uccelli moderni, anche i dinosauri adottavano una postura “di difesa” prima che l’uovo si schiudesse: se in un primo momento si era immaginato che questa postura fosse nata con gli uccelli moderni, ora sappiamo che è un retaggio degli antenati dinosauri.

Fonte: iScience

