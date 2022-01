Roma: scoppia incendio in un’abitazione, anziana rischia la vita per salvare il suo cane

Stava cercando di trarre in salvo il suo cane l’anziana signora che, questa mattina, ha rischiato di morire intossicata in un incendio scoppiato a casa sua, in via di Monte del Gallo, poco lontano dal Vaticano.

Le fiamme, a quanto pare, sono divampate poco prima delle 8 del mattino e sono stati i vicini a dare l’allarme contattando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro sono riusciti a trarla in salvo, ma il cane purtroppo non ce l’ha fatta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’interno dell’abitazione, segnala RomaToday.

La donna, che ha 80 anni e soffre di problemi di deambulazione, è stata rianimata con il respiratore e trasportata urgentemente all’ospedale Sant’Eugenio, dove si trova attualmente, a quanto pare in condizioni molto gravi.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTE: RomaToday

Leggi anche: