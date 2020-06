Dalle Montagne Rocciose riemerge un forziere con un tesoro da 1 milione di dollari

La leggendaria caccia al tesoro tra le montagne degli Stati Uniti si è conclusa ieri. È passato un decennio da quando il collezionista d’arte Forrest Fenn aveva dichiarato di aver nascosto tra le Rocky Mountains uno scrigno pieno di diamanti, smeraldi, pepite d’oro e oggetti antichi.

In migliaia hanno provato a cercarli per 10 anni senza successo e 4 persone hanno addirittura perso la vita per tentare di riuscire in questa assurda impresa. La persona fortunata (la cui identità resta ancora sconosciuta) che ha scoperto il tesoro è stata guidata da un indizio contenuto dell’autobiografia di Fenn dal titolo “The Thrill of the Chase”.

Ad annunciare il ritrovamento del forziere, il cui valore si aggira intorno ad un milione di dollari, è stato lo stesso Forrest Fenn sul suo sito web:

“Era sotto un baldacchino di stelle nella lussureggiante vegetazione boscosa delle Montagne Rocciose e non si era spostato dal punto in cui l’ho nascosto più di 10 anni fa. Non conosco la persona che l’ha trovaro, ma la poesia nel mio libro l’ha portato nel punto preciso. Mi congratulo con le migliaia di persone che hanno partecipato alla ricerca e spero che continueranno ad essere attratte dalla promessa di altre scoperte. La ricerca è finita”.

Fonte: BBC

