Rihanna ha appena donato 15 milioni di dollari per la giustizia climatica

Rihanna scende ancora una volta in campo contro i cambiamenti climatici. Tramite la sua fondazione, la Clara and Lionel Foundation, ha impegnato la generosa somma di 15 milioni di dollari in favore di 18 organizzazioni in prima linea nella lotta per la giustizia climatica negli Stati Uniti e nei Caraibi, in collaborazione con l’iniziativa filantropica #StartSmall di Jack Dorsey, già fondatore di Twitter.

Le sovvenzioni supporteranno in particolare enti focalizzate e guidate da donne, giovani, neri, indigeni, persone di colore e di comunità LGBTQIA+, si legge nel comunicato stampa dove, inoltre, si invitano anche altri gruppi già attivi a collaborare.

La CLF è stata fondata nel 2012 da Robyn “Rihanna” Fenty in onore dei suoi nonni, Clara e Lionel Braithwaite. Il lavoro e i progetti promossi sono declinati in resilienza climatica, giustizia e diritti, prevenzione e responsabilizzazione in materia di Covid-19. Le attività sono rivolte in particolare verso quei luoghi che stanno già soffrendo per via dei mutamenti climatici, come Haiti, fiaccando comunità e territori o anche in contesti dove i diritti di uguaglianza sono ancora negati.

Rihanna è un personaggio sicuramente capace di attirare sempre l’attenzione, di parlare ad alta voce, di rompere barriere, schemi e di non omologarsi. Una carriera fatta di successi nella musica prima, nella moda e nel settore beauty poi, onorando sempre le proprie origini. Nel novembre 2021, la prima ministra dell’isola, Mia Mottley, l’aveva nominata Eroe Nazionale nel corso della cerimonia per celebrare la nascita della repubblica parlamentare delle Barbados, 55 anni dopo l’indipendenza dal Regno Unito.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Clara and Lionel Foundation

Potrebbero interessarti anche: