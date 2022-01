Rigopiano, a 5 anni dalla tragedia i parenti delle vittime chiedono verità e giustizia

Era il pomeriggio del 18 gennaio 2017 quando l‘Hotel Rigopiano, ai piedi del Gran Sasso, fu travolto e distrutto da una valanga staccatasi dal Monte Siella. Quel terribile incidente costò la vita a 29 persone, mentre i sopravvissuti furono 11. Sono trascorsi già 5 anni dalla tragedia, ma i parenti delle vittime invocano ancora verità e giustizia. Il processo, infatti, è ancora in una fase preliminare e c’è il rischio che il reato di disastro colposo cada in prescrizione. In occasione dell’anniversario dell’incidente, che sarà ricordato con la tradizionale fiaccolata, cresce quindi la rabbia e la delusione dei superstiti e dei parenti di chi non ce l’ha fatta.

Buon anno, angeli di Rigopiano. 💖Dopo quasi 5 anni di lunga e logorante attesa, speriamo che il 2022 sia l'anno che… Posted by Rigopiano, in attesa del Fiore on Friday, December 31, 2021

La ricostruzione dei fatti

Il 18 gennaio, dopo una serie di scosse di terremoto di magnitudo 5.0, una slavina – di circa 120 tonnellate – travolse la struttura alberghiera di Farindola (Pescara) tra le 16:30 e le 16:50, sfondando le pareti e sommergendolo quasi del tutto. Qualche ora prima che la slavina colpisse il resort, sia l’amministratore dell’hotel che un cameriere si erano rivolti alle autorità, parlando di una situazione preoccupante a causa delle scosse e delle abbondanti nevicate, ma gli appelli rimasero inascoltati.

Dopo lo spaventoso episodio, fu Giampiero Parete, un cuoco ospite della struttura che si trovava nel parcheggio, a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi, ma non venne creduto. Alle 17:40 una funzionaria della prefettura contattò il direttore dell’hotel, che però si trovava a Pescara e disse che non era a conoscenza di alcuna valanga.

Intorno alle 18, Parete decise quindi di chiamare il suo titolare per informarlo dell’accaduto. Quest’ultimo contatta la prefettura di Pescara, che ignora la sua richiesta considerandola un falso allarme. Soltanto dopo più di due ore dalla valanga, un volontario della Protezione Civile prese il considerazione l’appello disperato del titolare di Giampiero Parete. La macchina dei soccorsi, quindi, si attivò in gran ritardo. Un ritardo che è costato la vita a 29 persone. Quel nefasto 18 gennaio 2017 nella struttura erano presenti 40 persone: 28 clienti, tra cui 4 bambini, e 12 membri dello staff. Le operazioni di soccorso e di recupero dei corpi andò avanti fino al 26 gennaio.

Il processo deve ancora iniziare

Per quanto accaduto all’hotel Rigopiano la magistratura ha aperto un’inchiesta sull’accaduto per accertare le responsabilità sull’idoneità della struttura, sul luogo della costruzione del resort e il ritardo dei soccorsi.

Dei 30 imputati sono 29 quelli che hanno scelto il rito abbreviato: rappresentanti della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, della Prefettura di Pescara e del Comune di Farindola, alcuni rappresentanti dell’albergo crollato e 7 prefettizi accusati di depistaggio in un fascicolo. L’unico a non averlo fatto è il primo ex cittadino di Farindola Antonio De Vico.

Ad allungare di molto l’iter del processo è la terza perizia che è stata affidata a tre consulenti, due ingegneri e un nivologo, dato che quelle della Procura e delle difese sono diametralmente opposte su alcuni elementi dirimenti per valutare cause e responsabilità della tragedia. Gli esperti hanno chiesto almeno 90 giorni di tempo, quindi la prossima udienza potrebbe essere fissata dopo metà aprile.

A preoccupare i sopravvissuti e i parenti delle vittime è il rischio che il reato di disastro colposo cada in prescrizione tra due anni e mezzo. Ciò significa che bisogna chiudere i tre gradi di giudizio entro quel periodo. Il tempo stringe, ma il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli ha assicurato:

“Chiederemo un calendario serrato di udienze, con l’obiettivo di arrivare a sentenza, anche grazie al rito abbreviato, entro pochi mesi. Molto prima della fine dell’anno. È un impegno che devo a padri, compagni, fratelli che piangono i loro cari. E a quanti portano, da vivi, i segni della sciagura. Venerdì 28 gennaio sarò in udienza accanto ai sostituti titolari dell’inchiesta per ribadire l’interesse dell’ufficio a imprimere un’accelerazione al processo su Rigopiano. Dopo cinque anni non lo dobbiamo soltanto alle famiglie colpite: viene in ballo anche il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi.”

Ci auguriamo che al più presto i familiari delle vittime e i sopravvissuti alla tragedia ottengano ciò di cui chiedono da troppo tempo: verità e giustizia.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Rigopiano, in attesa del Fiore (Facebook)/Il Messaggero

Leggi anche: