Reddito di emergenza, al via le domande sul sito INPS: chi può richiederlo e a quanto ammonta

Da oggi è attiva la procedura per richiedere il Reddito di Emergenza. Ad annunciarlo poche ore fa è l’Inps, che ha attivato sul suo portale la sezione per inoltrare la richiesta del nuovo sussidio REm.

Per accedere, è necessario autenticarsi con le proprie credenziali (PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS) sul sito. La domanda, che deve essere inviata entro fine giugno, può essere presentata anche da CAF e patronati.

La misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

A breve, fa sapere l’INPS, sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.

Chi può richiederlo?

I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono:

residenza in Italia del richiedente;

un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000;

reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.

patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di €5.000;

Chi non ne ha diritto:

Non si ha diritto al reddito di emergenza se uno dei componenti del nucleo familiare:

ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA, quali ad esempio indennità per lavoratori autonomi, indennità di 600 euro ecc.

percepisce Reddito di Cittadinanza,

percepisce Reddito di Cittadinanza, è pensionato, ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità,

è detenuto o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato.

Che documenti servono?

Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’attestazione riportante il calcolo dell’ISEE 2020. Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE “corrente” al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario.

A quanto ammonta il REM?

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a €800 (erogato in due quote da €400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a €1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800).

L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da €840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Ad esempio:

famiglia di 1 persona: importo complessivo €800 (due mensilità da €400);

famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo €1.120 (due mensilità da €560);

famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: €1.280 (due mensilità da €640);

famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: €1.440 (due mensilità da €720);

famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);

famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);

Quando presentare la domanda

Le domande andranno presentate entro fine giugno 2020.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata da oggi accendendo sul servizio del portale INPS.

Per assistenza nella presentazione è possibile rivolgersi al Caf o al Patronato

