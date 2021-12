Tragedia a Ravanusa: tremenda esplosione dovuta a una perdita di gas fa crollare una palazzina, 4 morti e numerosi dispersi

Intorno alle 20:30 di sabato sera una palazzina di Ravanusa, provincia di Agrigento, è improvvisamente crollata in seguito a un’esplosione causata probabilmente da una perdita di gas. E altre sono rimaste gravemente danneggiate.

Purtroppo il numero di vittime è salito di ora in ora arrivando a 4 per il momento, come specifica il tweet della Protezione Civile Sicilia, mentre i dispersi a quanto pare sono 5 o 6 e numerosi gli sfollati, rifugiati presso familiari o sistemati dall’amministrazione comunale in strutture alberghiere.

08:49 – In mattina sui luoghi Capo Protezione Civile Curcio e Capo VVF Parisi.

08.35 – Resp. UCPC di Ravanusa Alesci comunica che sono 4 le vittime accertate (SORIS).#Ravanusa — Protezione Civile Sicilia (@DrpcSicilia) December 12, 2021

🛑 Una situazione terribile Una fuga di gas ha causato l’inferno a Ravanusa in via Trilussa e via Mamiani sono in corso… Posted by Ravanusa Notizie E Altro on Saturday, December 11, 2021

Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e numerosi volontari hanno raggiunto immediatamente Ravanusa per contribuire alla ricerca dei dispersi. I cani coinvolti nell’operazione sono riusciti ad estrarre vive dalle macerie due donne, spiega il Giornale di Sicilia.

Nel frattempo l’Italgas ha staccato la fornitura di gas e un responsabile ha dichiarato che al momento non è possibile stabilire le cause dell’evento con certezza.

🔴 #Ravanusa #crollo palazzina. recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo purtroppo privo di vita di un donna. Sale a due il numero delle vittime, un uomo e una donna. Due donne estratte in vita dalle macerie [#12dicembre 07:45] pic.twitter.com/i9unjpK6HG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 12, 2021

Antonio De Poli ha espresso la propria solidarietà su twitter per i cittadini coinvolti nella tremenda esplosione.

Solidarietà ai cittadini coinvolti nella tremenda esplosione avvenuta a #Ravanusa. Quattro morti, cinque dispersi e tre palazzine distrutte. Ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell'ordine, Croce Rossa. Preghiamo per i dispersi e i familiari delle vittime 🙏❤️ pic.twitter.com/HqCR2eu0T4 — Antonio De Poli (@AntonioDePoli) December 12, 2021

FONTI: LiveSicilia/La Sicilia

