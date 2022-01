Questa cabina del telefono di Londra è diventata la focacceria italiana più piccola del mondo

E’ la focacceria più piccola del mondo, ma l’idea è geniale e avvicina ed unisce la tradizione culinaria italiana alla cultura inglese

questo è il nome della mini focacceria aperta da pochissimo nella zona residenziale del Hampstead, a Londra, in una iconica cabina rossa del telefono inglese. L’idea è dell’italiano Gabriele Contente che ha deciso di servire ai suoi clienti della soffice focaccia in onore della sua famiglia che possedeva dei ristoranti a Roma.

Ogni mattina un panetteria nelle vicinanze della focacceria in miniatura nel Hampstead consegna a Gabriele la focaccia appena sfornata che viene farcita dal giovane con delle fette di mortadella prodotta rigorosamente in Italia. E la panetteria dove Gabriele si rifornisce è non a caso gestita da italiani.

Da qui il nome Pinkadella, che però non serve solamente mortadella, ma ha nel menù anche opzioni vegetariane e vegane. dolci e caffè in grado di soddisfare tutta la clientela del quartiere. Gli ingredienti sono genuini e preparati secondo la tradizione italiana, offrendo un prodotto di qualità take away in una location alternativa.

Gabriele, che risiede a Londra da tre anni, ha sempre voluto farsi strada nel campo della ristorazione nel Regno Unito – come racconta– e con questa idea originale è stato in grado di creare un connubio perfetto tra l’Italia e l’Inghilterra. Un sogno nel cassetto che si è finalmente realizzato e che ha il sapore di una focaccia tradizionale e le sembianze di una cabina telefonica londinese.

Fonte: Pinkadella

