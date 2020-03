Il principe William infrange il protocollo reale per scattare questo dolcissimo selfie con una fan

Il principe William ha infranto il protocollo reale per fare un selfie con una sua fan in Irlanda. In genere, i reali non possono posare per le foto in pubblico né firmare autografi, ma i questi giorni il Duca di Cambridge ha deciso di fare un’eccezione quando una ragazza gli ha consegnato un piccolo mazzo di narcisi prima di chiedere un selfie.

È accaduto nella contea di Kildare, a solo un’ora da Dublino, dove William e Kate hanno fatto la prima visita ufficiale in Repubblica d’Irlanda, è lei è Jennifer Malone che, dopo aver offerto ai due Reali un mazzetto di fiori, ha chiesto un selfie. Il protocollo, ai royals, vieterebbe gli autoscatti, ma questo non andava per nulla negato.

William non ha esitato un attimo ad accontentare la fan, la cui mamma, Donna Malone, postando poi le foto su Twitter, ha definito il principe “Un ragazzo davvero simpatico”. Per poi aggiungere su People che William “è stato amabile con Jennifer”.

In effetti, William ha mostrato una immagine di sé assolutamente tenera, che a noi piace un sacco. Il duca di Cambridge, tra l’altro, non è nuovo a notizie così positive: fu sua l’idea di eliminare la collezione d’avorio di Buckingham Palace, ed è stato lui recentemente a lanciare l’iniziativa Earthshot Price, per “Riparare la terra” nei prossimi 10 anni grazie a nuove tecnologie e soluzioni in grado di affrontare la crisi climatica.

Nei commenti al tweet di Donna Malone, una persona ha detto: “Jennifer devi essere una ragazza straordinaria e bellissima Ovviamente anche il principe William non vedeva l’ora di fare un selfie con te! Il più dolce. Post preferito finora”. Un altro ha lasciato scritto: “Belle foto di Jennifer. D’accordo, William è gentile, amichevole e di classe. Un uomo buono”.

Questa non è la prima volta che Jennifer ha fatto scattare una foto con una grande celebrità, l’anno scorso fu la volta di Hugh Jackman.

Hi Jennifer. Thanks so much for taking a picture with me. You’re awesome. Love HJ @donnamalone21 pic.twitter.com/Tu2aUWQYuw — Hugh Jackman (@RealHughJackman) June 3, 2019

