Il presidente del Portogallo si tuffa in mare per salvare due donne in difficoltà

Ci ha effettivamente abituati a scene di autentica quotidianità, ma con l’ultima sua azione i suoi sostenitori sono pronti a definirlo eroe.

Lui è il presidente del Portogallo, il conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, che è riuscito a salvare due donne da un possibile annegamento nelle acque adiacenti alla spiaggia di Alvor, guadagnandosi gli applausi di chi si trovava nelle vicinanze.

Il presidente, 71 anni suonati, in vacanza in Algarve per sostenere l’economia locale, aveva infatti notato due donne in piena difficoltà. Cadute dal loro kajak, entrambe non riuscivano a nuotare prese totalmente dalla corrente. Lui le ha raggiunte a nuoto ed ha atteso l’arrivo del bagnino.

“Si erano capovolte, la loro canoa aveva imbarcato molta acqua non riuscivano a rimettersi in assetto né riuscivano a salire, o nuotare per via della corrente”, dirà dopo alle emittenti televisive.

Marcelo Rebelo de Sousa era già balzato agli onori delle cronache rosa quando, qualche mese fa, in costume azzurro e mascherina, si era messo in fila alla cassa di un supermercato come un cittadino qualunque:

Ora, alla vista delle due donne in preda al panico, non ha esitato un attimo a prestare almeno i primi soccorsi.

“Quelle giovani donne provenivano da un’altra spiaggia e, poiché la corrente era molto forte, sono state trascinate via, quindi sono venute su questa spiaggia”, ha spiegato Rebelo prima di confermare che “si sono capovolte, hanno inghiottito molta acqua e non erano in grado di rientrare nella canoa o nuotare, tale era la forza della corrente.

Un gesto che di fatto non deve lasciare stupiti viste le scelte che Rebelo de Sousa sta facendo durante il suo mandato, prima di tutte quella di non risiedere nel palazzo presidenziale ma nella sua casa a Cascais, a 30 chilometri dalla capitale portoghese.

Eletto a maggioranza assoluta a gennaio 2016, Marcelo Rebelo de Sousa politico, ma anche giornalista portoghese è il presidente della gente. La sua popolarità è altissima al punto che ha intenzione di proclamarsi candidato alla rielezione alle elezioni che si terranno all’inizio del 2021.

