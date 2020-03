Placido Domingo si aggrava, ricoverato in Messico per complicazioni causate dal Covid19

Cresce la lista dei personaggi celebri colpiti dal coronavirus. Fra questi c’è anche Placido Domingo, il tenore e direttore d’orchestra di origini spagnole, che al momento si trova ricoverato ad Acapulco, in Messico, a causa di alcune complicazioni dovute al Covid19. Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo portavoce alla CNN, l’artista 79enne sta reagendo bene alle cure.

La star del canto lirico aveva annunciato di essere positivo il 22 marzo attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

“Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus. Chiedo a tutti voi di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandovi spesso le mani, mantenendovi a una distanza di almeno due metri dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, di restare a casa! Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, in modo da tornare al più presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego di seguire le indicazioni e le norme stabilite dai vostri governi, per restare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l’intera nostra comunità”.