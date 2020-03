Pizza corona: con questo video “satirico”, la Francia ironizza sull’emergenza Covid19 in Italia

Un cuoco italiano prepara una pizza mentre starnutisce, visibilmente colpito da un brutto raffreddore. Così un video satirico di una nota trasmissione televisiva francese ironizza sull’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia.

Sui social non si parla d’altra in questi minuti. E il format “Groland”, che ha pubblicato la clip anche sulla sua pagina Facebook, è al centro di una polemica infuocata, che ha visto scendere in casmpo uno schieramento di politici italiani bipartisan, fino ad arrivare anche alla Coldiretti, che lo ha definito così:

“una pugnalata alle spalle per colpire il made in Italy agroalimentare, che ha raggiunto il valore record delle esportazioni di 5 miliardi in Francia, che è il secondo mercato di sbocco dopo la Germania”.

Questa è l’anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la… Pubblicato da Luigi Di Maio su Martedì 3 marzo 2020

Il video francese sulla pizza Corona è considerato trasversalmente , per essere “buoni”, davvero fuori luogo. Anche se non mancano utenti che ne giustificano lo spirito ironico e di genuina satira.

Giudicate voi stessi: si vuole insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus?

O si tratta “solo” di goliardia?

Fonte: Groland

