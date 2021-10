Lei è Nicole, ha solo 8 anni ed è la più giovane astronoma del mondo

Nicole Oliveira potrebbe essere riconosciuta come la persona più giovane al mondo ad aver scoperto un asteroide, a soli otto anni d’età

Quando la piccola Nicole Oliveira ha imparato a camminare, già sollevava le braccia per provare a raggiungere le stelle nel cielo sopra di lei. Ora, a soli otto anni, è considerata la più giovane astronoma del mondo: con il suo telescopio scruta il cielo alla ricerca di asteroidi per conto della NASA, prende parte a seminari internazionali sull’astronomia e a incontri con i più importanti esperti del settore nel suo paese, il Brasile. Ma non solo: dalla sua cameretta, riccamente decorata con poster del Sistema Solare e miniature di pianeti e stelle, gestisce un canale YouTube (Nicolinha 2012) attraverso il quale spiega in parole semplici i misteri dell’universo ai suoi coetanei.

Il progetto a cui ha preso parte si chiama Asteroid Hunters ed è stato pensato per far avvicinare i più piccoli all’astronomia dando loro la possibilità di essere protagonisti di scoperte ‘spaziali’. Nicole ha già scoperto 18 asteroidi durante le sue osservazioni e ha già deciso che darà loro i nomi dei membri della sua famiglia. Se le sue scoperte saranno verificate (e per farlo potrebbero volerci molti anni), Nicole potrebbe diventare la più giovane persona al mondo ad aver scoperto un asteroide – battendo così il record del diciottenne italiano Luigi Sannino.

La famiglia di Nicole l’ha sempre sostenuta nella sua passione per gli astri e i pianeti, sin dalla sua prima richiesta di avere un telescopio come regalo per il suo quarto compleanno (per convincere i suoi genitori a comprarle il telescopio che desiderava, la piccola Nicole ha rinunciato a tutti i regali per i suoi futuri compleanni!). Per il suo costante impegno, la bambina ha vinto anche una borsa di studio per partecipare (in anticipo rispetto agli altri partecipanti) ad uno speciale corso di astronomia.

Ovviamente nel suo futuro Nicole si vede ingegnere aereospaziale: le piacerebbe molto trasferirsi negli Stati Uniti e lavorare presso la base Nasa in Florida. Ma non dimentica il suo paese e i sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per permetterle di coltivare il suo sogno: si impegnerà affinché tutti i bambini in Brasile avranno accesso all’educazione e alla scienza.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Jornal de Brasilia

Ti consigliamo anche: