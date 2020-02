Piera Vitali: storia di una donna resistente, che ci insegna a lottare per una società più giusta

Era soprannominata ‘biondina della Val Taleggio’, addio a Piera Vitali, la staffetta partigiana che nonostante le torture fasciste non fece mai i nomi e non svelò mai i piani dell’86esima brigata Garibaldi. Lottò con coraggio e forza per una società più giusta. Ad annunciarne la scomparsa è l’Anpi provinciale di Bergamo, associazione di cui era componente.

Arrestata dai fascisti e torturata ha dedicato tutta la sua vita alla Patria senza mai tradire i suoi compagni. Nasce a Settimo Milanese, in provincia di Milano, il 19 dicembre del 1923. Dopo qualche anno si era trasferita con la famiglia a Sottochiesa di Taleggio, in provincia di Bergamo.

Una donna forte, coraggiosa che non si fa piegare neanche dalle torture: quando i fascisti scoprono la sua identità, la torturano per farle rivelare i nomi e i luoghi della Resistenza bergamasca. Piera resiste e viene trasferita a Monza, poi a Milano nel carcere di San Vittore.

“Botte, schiaffi, minacce. Ma lei non fece i nomi dei compagni. Si scomodò persino un colonnello della Gestapo per lei. Prima provarono a comprarla. Poi, quando la sua risposta fu il silenzio, la torturarono di nuovo. E lei, di nuovo, non parlò. Decisero allora che con lei non c’era niente da fare. Però magari ucciderla lì sarebbe stato poco per questa partigiana che non parlava, che resisteva alle torture e li insultava con il suo silenzio. Quindi ebbero un’idea: spedirla in un campo di concentramento”, scrive sui social lo storico Leonardo Cecchi.