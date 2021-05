Piemonte, precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone: morte 9 persone, gravi 2 bambini

Una cabina della funivia Stresa-Mottarone è tragicamente precipitata e hanno perso la vita 9 persone, secondo quanto riportano i soccorritori. La funivia che da Stresa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, raggiunge il monte Mottarone, è stata riaperta il 24 aprile dopo alcuni lavori di ristrutturazione svolti nel 2016.

Tutto era stato sottoposto a revisione tecnica, ma purtroppo qualcosa è andato storto. La fune ha ceduto a 300 metri dalla destinazione facendo precipitare nel vuoto la cabina, che è caduta in un tratto particolarmente impervio. A quanto pare la cabina ospitava 11 persone e al momento 9 sono le vittime confermate. Due bambini di 9 e 5 anni si trovano in ospedale con ricovero in codice rosso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli di Gravellona Toce e di Stresa, oltre al soccorso alpino.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

FONTE: Ansa