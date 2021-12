Il lavoro dei sogni nell’isola inglese: si cerca persona che ami la birra e la bella vita

Cercasi gestore di locanda che sia disposto a trasferirsi in una minuscola isola solitaria e che voglia diventarne il re

C’è una piccola isola inglese, non lontano da Manchester, dove il tempo sembra essersi fermato: chi amministra il territorio di Piel Island, infatti, viene nominato re e investito con una cerimonia particolarissima a base di…birra! Sì, perché il fulcro di Piel Island altro non è che una locanda, la Ship Inn, di proprietà del consiglio comunale: chi diventa proprietario del locale assume anche il titolo onorifico di monarca dell’intera isola.

Piel Island ha una superficie di appena 20 ettari quadrati ed è accessibile solo tramite un traghetto che opera da aprile a settembre, nei fine settimana o durante i periodi di festa, per permettere ai turisti di visitare il posto e la locanda. Il consiglio comunale ora è alla ricerca di un nuovo proprietario per la locanda, che si occupi anche dell’isola e della sua amministrazione. Dopo i tragici mesi dell’isolamento e delle chiusure dovute alla pandemia da Covid-19, il pub è stato rilevato da una società privata, alla ricerca di un nuovo profilo: il nuovo padrone di casa dovrà essere resiliente, affrontare condizioni meteorologiche mutevoli, problemi di alimentazione e isolamento, poiché non si occuperà solo di versare birra e servire il cibo durante i mesi estivi, ma sarà anche responsabile della manutenzione dei terreni e della gestione delle aree del campeggio e dei servizi igienici dell’isola.

Ma non sono solo queste le caratteristiche del re ideale: si cerca anche un bonvivant, un uomo amante del bere in compagnia, che fumi e che ami le belle donne – come impone la tradizione dei passati monarchi dell’isola. Anche la tradizionale cerimonia di incoronazione del nuovo re si innesta in questa filosofia di vita: il re, infatti, siede sull’antico trono indossando l’elmo e impugnando una spada, mentre i cavalieri versano alcol sulla sua testa. Sul sito dell’isola si legge che questa tradizione ha origini incerte, ma che ha avuto inizio attorno alla fine XV secolo, inizialmente come omaggio beffardo e ironico al nuovo “monarca” dell’isola. Nel corso dei decenni la struttura governativa della piccola isola ha subito diverse trasformazioni, fino ad avere un intero gabinetto che includeva – oltre al re e ai cavalieri – anche il sindaco e l’intera famiglia reale.

C’è tempo fino al prossimo gennaio per presentare la propria candidatura per la posizione se interessati al bizzarro incarico. Il nuovo re sarà incoronato a marzo del 2022.

Fonti: Piel Island / Barrow Borough Council

