Partecipazioni di nozze alternative: idee originali e innovative

Il matrimonio perfetto è quello curato fin nei minimi dettagli: sono proprio questi ultimi che lo renderanno infatti memorabile, indimenticabile ed emozionante. Si inizia da lontano, fin dal momento in cui gli invitati riceveranno il fatidico invito a prendere parte a un appuntamento irripetibile e grandioso. Un’occasione unica e di festa, durante la quale gli sposi si circonderanno di amici, parenti e conoscenti pronti a celebrare il loro fatidico ‘sì’.

La magia che circonda il gesto dell’invito

L’invito a nozze è avvolto da un’aura di magia e quando si riceve la busta con le partecipazioni si prova sempre una grande emozione. Soprattutto se queste ultime si presentano perfettamente curate, sono personalizzate e pure divertenti. La tendenza del momento è a predisporre partecipazioni sostenibili e a costo zero. Una volta individuata la data perfetta per il grande evento, non resta che progettare e realizzare le partecipazioni matrimonio personalizzando grafica e aspetto esteriore in base ai gusti di coppia. Devono essere indicati all’interno sia i nomi dei due sposi che, eventualmente, quelli dei genitori nel caso in cui dovessero essere questi ultimi a dare l’annuncio, assieme alla data e al luogo dove avverrà la cerimonia. Per le persone che vengono invitate soltanto alla cerimonia, sarà sufficiente spedire solamente la partecipazione, mentre invece per chi è gradito anche al ricevimento dovrà essere inserito il relativo invito a parte.

I tempi da rispettare per l’invio e la consegna a mano

Queste comunicazioni avvengono tramite posta ma si può anche procedere alla consegna a mano, almeno un paio di mesi prima della data scelta per fare in modo che tutti abbiano il tempo di organizzarsi per essere presenti. Oggi si ricorre sempre più spesso alle piattaforme digitali di e-commerce per selezionare e procedere alla realizzazione di partecipazioni originali e innovative. È bene effettuare l’ordine qualche mese prima per essere sicuri che ogni cosa giri per il verso giusto. Un tempo la scelta e l’invio delle partecipazioni era compito della famiglia di lei, ma oggi gli sposi si occupano di questa incombenza insieme e lo fanno generalmente online.

La mappa delle idee più interessanti e divertenti

Tra le idee più interessanti c’è senza dubbio quella delle partecipazioni in plexiglass, un materiale trasparente che consente di ottenere un assoluto risparmio e di guadagnare moltissimo in fatto di ‘effetto wow’. I nomi, la location e la data dell’evento potranno essere incisi sfruttando le moderne tecnologie di stampa digitale. Ci sono poi le partecipazioni ecologiche, quelle eco friendly che rispettano il pianeta. Si stampano le info delle nozze su tipi di carta a ridotto impatto ambientale, riciclate e biodegradabili. L’attenzione alle tematiche di ecosostenibilità è sempre più alta, ecco perché è sempre più facile trovare online stampe ecologiche a prezzi bassi per realizzare le partecipazioni di nozze. Originali e un po’ retrò sono poi le partecipazioni con sigillo in ceralacca. Le iniziali degli sposi faranno bella mostra di sé sulla chiusura in stile barocco, medievale o vintage per essere in tema a un ricevimento sui generis. Originalità assoluta anche per le partecipazioni con forma di ventaglio fatte di carta: semplicità protagonista, unita all’eleganza di un gesto senza tempo. Grafiche e disegni particolari si apriranno in un gioco di colori, caleidoscopico e accattivante.