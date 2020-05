Da oggi riaprono i parrucchieri in Germania: i clienti dovranno portare spazzola, pettine e phon da casa

Spazzola, pettine e asciugacapelli da casa e anche un questionario da compilare. Dopo 6 settimane, i parrucchieri tedeschi riaprono i battenti: qui non solo andranno rispettate le misure di distanziamento sociale, ma dovranno essere messe in conto anche altre norme per evitare che il coronavirus dilaghi nuovamente. Vediamo quali.

I saloni di parrucchieri saranno soggetti in pratica, come molti altri luoghi in cui graviteranno più persone, a rigide restrizioni: i tagli sarranno programmabili solo su appuntamento, sarà obbligatorio lavare i capelli prima di ogni trattamento e non saranno ammesse riviste nell’area di attesa.

In più è previsto molto altro ma, almeno in questo modo, si comincia a respirare un po’ di normalità.

Le precauzioni che adotteranno i parrucchieri tedeschi:

coloro che hanno il raffreddore o hanno la febbre dovranno necessariamente rinviare la visita dal parrucchiere

è necessario portare con sé da casa accessori come una spazzola, un pettine e un asciugacapelli

sia clienti che personale dovranno indossare la mascherina. I parrucchieri, inoltre, devono indossare grembiuli monouso e disinfettare le forbici e i pennelli tra i tagli (come d’altronde dovrebbe sempre accadere…)

dal parrucchiere si va necessariamente da soli. Sono ammessi accompagnatori solo se necessario per cure o assistenza. “Dovrebbero esserci meno persone possibili nel salone“, spiega a Öko Test l’associazione professionale per il servizio sanitario e l’assistenza sociale tedsco (BGW)

i bambini possono essere portati nei saloni solo se devono tagliare i capelli

non è attualmente consentito tagliare i capelli asciutti. Poiché il coronavirus si può trovare anche in testa, i capelli vanno lavati prima e ciò vale anche per la colorazione dei capelli

attualmente sono vietati anche trattamenti cosmetici come trucco, colorazione delle ciglia o delle sopracciglia, rasatura e cura della barba, per la distanza di sicurezza non garantita

i parrucchieri non potranno offrire bevande e riviste

Infine, prima di poter andare dal parrucchiere, ogni cliente dovrà fornire i propri dati di contatto, ovvero indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. In questo modo se si verifica un focolaio di malattia, quei dati potranno essere utilizzati per “tracciare la catena di infezione senza soluzione di continuità e per informare rapidamente le persone colpite“.

Si grida alla tutela della privacy? Non ci pare, ma in qualche modo così, e seppur con tutti i limiti, la Germania inizia a uscire dalla sua paralisi economica.

Fonte: Öko Test

