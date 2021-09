La coloratissima parata di auto “pazze” realizzate con materiali riciclati [VIDEO]

In Perù un convoglio di macchine a dir poco stravaganti ha invaso le strade di Lima: decine di autoveicoli realizzati in materiale riciclato si sono sfidate in una gara ispirata ai personaggi dei film

Qualcuno di voi ricorda Wacky Races, il cartone animato della Hanna-Barbera Productions, che racconta le imprese di undici insolite vetture guidate da altrettanto inusuali piloti? Non ci crederete, ma a Lima in Perù si è tenuta una competizione che rievoca proprio questa celebre serie per bambini.

L’evento, che si è svolto nel distretto di San Miguel, ha visto i concorrenti gareggiare a bordo di automobili autoprodotte e costruite con materiali riciclati.

Famiglie, bambini e genitori mostrano la loro creatività in questo folle concorso automobilistico

ha spiegato il sindaco di San Miguel Jose Guevara.

I primi a tagliare il traguardo sono stati tre amici, che hanno costruito un’auto ispirata alla celebre serie animata giapponese Dragon Ball. Il secondo e il terzo posto sono stati occupati dai Flintstones e dal veicolo a tema Fast and Furious.

Ecco il risultato dell’unione tra tre amici

ha commentato il vincitore Henry Villodas.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Reuters