“Omossessuali figli di Dio, hanno diritto a una famiglia”: le storiche parole del Papa favorevoli alle unioni civili

Sì alle unioni civili per le coppie omosessuali, che hanno il diritto di essere una famiglia. Parola di Papa Francesco che ha scritto una nuova pagina nbella storia della Chiesa. Per la prima volta, il Pontefice ha riconosciuto tale possibilità.

Nel documentario ‘Francesco’ del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di Roma, Bergoglio ha detto che le coppie omosessuali hanno diritto ad avere una copertura legale.

Il docufilm è stato insignito del premio Kinéo e racconta il magistero del Papa attraverso una serie di interviste su alcuni temi chiave del suo pontificato, che riguardano le sfide del nostro tempo, le urgenze a cui dare risposte e la missione della Chiesa.

#21ottobre #PapaFrancesco Realizzato dal regista Evgeny Afineevsky, il docufilm viene proiettato oggi al Festival del Cinema di Roma # #RomaFF15 e insignito domani del premio Kinéo @romacinemafesthttps://t.co/n67TjSoxtS — Vatican News (@vaticannews_it) October 21, 2020

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Il documentario parte con un’immagine rimasta nella storia, quella di Papa Francesco in una piazza San Pietro completamente vuota. Così Afineevsky inizia a raccontare il papa venuto dalla “fine del mondo”, capace di andare oltre e di dialogare anche chi non si riconosce nella religione cattolica.

È il Papa stesso a raccontarsi, fin dall’infanzia in Argentina ai giorni nostri, con un’apertura senza eguali, come confermato anche dalle sue parole in favore delle unioni civili.

Un passo storico verso il riconoscimento di questo diritto.

Fonti di riferimento: Adnkronos

LEGGI anche: