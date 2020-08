Pagati per non fare niente: la curiosa iniziativa dell’Università di Amburgo

L’Università di Belle Arti di Amburgo ha deciso di offrire 3 borse di studio di 1.600 euro a chi, entro il 15 settembre, si candiderà per non fare niente. Il modulo per la presentazione della domanda include 4 quesiti:

Cosa non vuoi fare?

Per quanto tempo non vuoi farlo?

Perché è importante non fare questa cosa in particolare?

Perché sei la persona giusta per non farlo?

Friedrich von Borries, architetto e teorico del design che ha ideato il programma, ha dichiarato a The Guardian che a differenza di quanto si crede, non fare nulla non è così facile, soprattutto se l’inattività include anche il pensiero:

“Non fare nulla non è molto facile. Vogliamo concentrarci sull’inattività attiva. Se qualcuno promette di non muoversi per una settimana, allora è qualcosa di sbalorditivo. Se invece qualcuno promette addirittura non solo di non muoversi, ma anche di non pensare, beh, è ancora meglio”.

Le borse di studio verranno consegnate dopo che i candidati prescelti avranno consegnato un rapporto sull’esperienza a metà gennaio 2021. I candidati potranno scegliere la durata delle loro inattività, per esempio stabilendo di non fare acquisti per diversi giorni in base alle preferenze.

L’idea alla base del progetto è nata da una discussione sull’apparente contraddizione di una società che promuove la sostenibilità e allo stesso tempo valorizza il successo, ha affermato Von Borries. E non si tratta di uno scherzo ma di un importante esperimento sociale.

Concluso l’esperimento, l’Università organizzerà una mostra intitolata “The School of Inconsequentiality: Towards A Better Life“, che ruoterà intorno a una precisa domanda: “Da cosa posso astenermi in modo che la mia vita abbia meno conseguenze negative sulla vita degli altri?”

Vi candidereste?

FONTE: The Guardian/hfbk-hamburg

