Nel deserto delle strade, un gruppo di oche ‘si riprende’ Treviso

Oche in giro per le strade di Treviso. Da quando è scattata l’emergenza coronavirus, la natura si riprende i suoi spazi. Così dopo delfini e la coppia di germani che ha nidificato sul pontile di Venezia, ecco adesso delle oche camminare tranquille e in gruppo tra il silenzio cittadino.

Quando l’uomo si fa da parte, la natura riprende a respirare, guardate che belle:

Intanto oggi a Treviso… Intanto oggi a Treviso…🦆🦆🦆 Pubblicato da 50 sfumature di prosecco su Domenica 22 marzo 2020

Fonte: 50 sfumature di prosecco

