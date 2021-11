Dalle castagne ai pistacchi: i nuovi francobolli celebrano frutta e ortaggi DOP, eccellenze italiane

Emessi dal MISE, rappresenteranno 15 dei frutti e ortaggi a marchio DOP coltivati sul territorio italiano

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha annunciato l’emissione di 15 francobolli speciali, dedicati alle eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Ognuno dei francobolli raffigurerà, in grafica stilizzata, uno dei prodotti agroalimentari italiani tutelati dal marchio Denominazione di Origine Protetta (DOP) disegnato dalla bozzettista Fabiana del Curatolo. In alto a sinistra, in ogni vignetta, è riprodotto il marchio della DOP che, all’interno dell’Unione Europea, tutela 170 prodotti della filiera alimentare. Ecco quali sono i prodotti rappresentati:

Pomodoro; Fagiolo; Carciofo; Arancia; Peperone; Mela; Melanzana; Patata; Castagna; Cipolla; Nocciola; Fico; Basilico; Aglio; Pistacchio.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e costeranno ciascuno 25 centesimi. La tiratura prevista è di 100.000 foglietti, composti da 15 francobolli diversi, racchiusi in un foglietto e disposti su tre file, pari a 1.500.000 di esemplari di francobolli.

🍅🍊🫑🍎🥔🧅🧄

L'emissione dei #francobolli di oggi celebra i prodotti a Denominazione di Origine Protetta, con la raffigurazione di alcune delle 170 eccellenze agroalimentari italiane a marchio #DOP riconosciute da #UE, simbolo di alta qualità e #MadeinItaly@IPZS @PosteNews pic.twitter.com/TlJKjfOczV — MISE (@MISE_GOV) November 20, 2021

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

