Perché a Capodanno dovresti mangiare 12 chicchi d’uva (e altre tradizioni della Notte di San Silvestro)

Paese che vai tradizione che trovi, anche a Capodanno. La notte dell’ultimo dell’anno è un momento molto sentito un po’ in tutto il mondo e in ogni nazione o regione si tramandano tradizioni e riti portafortuna più o meno originali e un po’ pazzi.

Mentre noi mangiamo le immancabili lenticchie per assicurarci un po’ di soldi, indossiamo intimo rosso e ci baciamo sotto il vischio, nel resto del mondo anno dopo anno si portano avanti altri gesti simbolici per attirare a sé fortuna e buona sorte ma anche denaro e amore.

Scopriamo allora alcune originali tradizioni di capodanno che vengono un po’ da ogni parte del mondo.

SPAGNA

In Spagna in occasione del nuovo anno che arriva bisogna mangiare a mezzanotte 12 chicchi d’uva (uno per ogni rintocco dell’orologio) per avere fortuna nei mesi che verranno.

FILIPPINE

Nelle Filippine la notte di capodanno si fa in modo che più cose possibili siano di forma tonda, in modo da propiziare l’arrivo di denaro per il nuovo anno e godere quindi di maggiore ricchezza. Via libera dunque a cibi rotondi ma anche ad abiti che richiamino questa forma. Inoltre si accendono tutte le luci per tenere lontani gli spiriti maligni e si aprono porte e finestre, salvo poi chiudere tutto a mezzanotte.

ECUADOR

In Ecuador si celebra il nuovo anno bruciando uno spaventapasseri riempito di carta a mezzanotte. Si possono bruciare anche alcune fotografie dell’anno appena trascorso, tutto ovviamente per far sì che il nuovo appena arrivato porti maggiore fortuna.

SUD AMERICA

In tutto il Sud America la tradizione vuole che si indossi dell’intimo colorato a seconda di cosa si vuole attirare nell’anno che sta per arrivare. La biancheria rossa o rosa porterà amore, quella dorata ricchezza, la bianca pace. In Argentina poi a mezzanotte bisogna fare un passo in avanti con la gamba destra o con la sinistra nel caso dei mancini, solo così l’anno inizierà nel modo giusto!

COLOMBIA

In Colombia chi vuole assicurarsi un anno ricco di nuove scoperte e viaggi scende con un trolley vuoto per fare un giro (e c’è chi poi se lo porta dietro tutto il giorno).

GIAPPONE

In Giappone nella notte di capodanno le campane suonano 108 volte secondo la convinzione buddista che i rintocchi favoriranno la “pulizia”. Questa tradizione si considera positiva anche per portare fortuna e tanti sorrisi nel nuovo anno.

SVIZZERA

La Svizzera celebra il nuovo anno in maniera davvero originale facendo cadere il gelato sul pavimento!

SCOZIA

In Scozia appena hanno finito di suonare le campane che annunciano la mezzanotte è tradizione attraversare la porta di casa di un amico o un vicino di casa portando i seguenti doni: moneta, pane, sale, carbone e whisky che simboleggiano ricchezza, cibo, sapore, calore e buon umore, insomma tutto quello che non deve mancare ad un nuovo anno come si deve!

RUSSIA

In Russia si scrive un desiderio su un foglio di carta poi si brucia e si getta in un bicchiere di champagne da bere a mezzanotte.

TURCHIA

A mezzanotte in Turchia c’è chi lancia dal balcone dei melograni, secondo la tradizione questo porterà un nuovo anno fortunato.

PORTO RICO

In alcune zone di Porto Rico è tradizione gettare secchi d’acqua giù dalle finestre in modo da scacciare gli spiriti maligni.

GUATEMALA

In Guatemala chi vuole assicurarsi la fortuna esce a mezzanotte con 12 monete da un centesimo da lanciarsi alle spalle mentre cammina.

CILE

In Cile per accogliere al meglio il nuovo anno che si fa? Si pulisce a fondo la casa in modo da eliminare del tutto le energie negative e aprirsi al nuovo. Vige anche la tradizione di passare la notte al cimitero dormendo in compagnia dei propri cari defunti.

BRASILE

Tra le varie tradizioni del Brasile vi è quella in cui chi vive nelle zone di mare per propiziarsi la fortuna va in spiaggia e salta sette onde, una per ogni giorno della settimana. C’è poi chi lancia dei fiori in mare in onore della dea Yemanja che apprezza particolarmente questi doni. Se tornano indietro però c’è un po’ da preoccuparsi.

BOLIVIA

In Bolivia si preparano dei dolci con all’interno alcune monete, chi le trova nella propria fetta avrà buona fortuna nel nuovo anno.

THAILANDIA

Per accogliere il nuovo anno in Thailandia si gettano secchi d’acqua uno contro l’altro ma si può anche andare in giro a spalmare talco grigio.

DANIMARCA

In Danimarca si conservano i piatti inutilizzati fino alla sera del 31 dicembre quando è usanza romperli contro le porte di familiari e amici. Altro modo per festeggiare è poi quello di salire sopra le sedie e poi “saltare” giù una volta arrivati nel nuovo anno.

SIBERIA

In Siberia non hanno paura del freddo e per celebrare l’anno nuovo si tuffano in acqua ghiacciata all’interno delle ruspe che trasportano i tronchi d’albero.

FINLANDIA

In Finlandia per sapere come andrà l’anno nuovo si mette dello stagno fuso in un secchio d’acqua, bisogna però poi sapere interpretare la forma che assume, cosa non facile.

ESTONIA

A Capodanno in Estonia le persone mangiano 7 volte in modo tale da garantirsi l’abbondanza nel nuovo anno.

E noi che pensavamo di essere uno dei paesi più scaramantici al mondo… A voi quale tradizione piace di più?