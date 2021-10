L’aumento del salario minimo si aggiudica il premio Nobel per l’Economia

Uno degli economisti, David Card, vince il prestigioso premio dopo aver dimostrato che l’aumento del salario minimo non causa la distruzione del posto di lavoro. Accademico di origine canadese, vince il premio insieme con Joshua Angrist e Guido Imbens

Ha studiato per 28 anni come si è evoluta l’occupazione nelle catene di fast food nel New Jersey e in Pennsylvania ed è arrivato a un assunto straordinario: il salario minimo non scoraggia le assunzioni.

Per questo motivo, David Card ottiene il Nobel per l’Economia 2021. Nato in Canada 65 anni anni fa e docente a Berkeley, in California, si fece conoscere quasi trent’anni fa per uno studio controcorrente. Allora, la maggior parte degli economisti era convinta che un salario minimo imposto per legge scoraggiasse le assunzioni: maggiori costi per le imprese, meno lavoro.

Ma Card ha dimostrato che non è esattamente così e i risultati delle sue analisi hanno spinto i ricercatori a rivedere l’opinione secondo cui tali aumenti porterebbero a un calo dell’occupazione.