Nazrul Islam Ritu entra nella storia, è la prima sindaca transgender del Bangladesh

Voto storico nella città di Trilochanpur in Bangladesh. I cittadini hanno eletto a larga maggioranza Nazrul Islam Ritu come sindaco, il primo transgender del Paese.

La neoeletta sindaco ha 45 anni ed è nata in una numerosa famiglia musulmana ma quando era solo una bambina è dovuta fuggire da Trilochanpur, la sua città natale che conta 40mila abitanti.

Per diversi anni ha trovato rifugio in una comunità per persone transgender a Dhaka ma poi in gioventù è riuscita a tornare a Trilochanpur dove è diventata una figura popolare grazie al suo lavoro a favore della comunità. Ha aiutato infatti a costruire moschee e fatto diverse donazioni ad alcuni templi indù locali.

Ritu ha definito la sua elezione un esempio del “soffitto di vetro” che finalmente si è rotto e ha aggiunto che la sua vittoria mostra una crescente accettazione del “terzo sesso” (così vengono definite le persone transgender in Bangladesh), ovvero della comunità “Hijra” – coloro che sono nati maschi ma non si identificano con il binario di genere dell’essere uomo o donna.

Quasi un decennio fa, nel 2013, il Bangladesh ha concesso a 1,5 milioni di persone transgender stimate nel Paese il diritto di essere identificate come un genere separato. Cinque anni dopo, è stato loro permesso di registrarsi come “terzo genere” al momento del voto.

Ma ora c’è un risultato storico in più, la prima sindaca transgender del Paese. Appunto Nazrul Islam Ritu, che usa sia pronomi maschili che femminili per definirsi e ha già fatto sapere che uno dei suoi obiettivi principali sarà “sradicare la corruzione e la minaccia della droga” in città.

Nonostante io sia una persona trascurata nella società, la gente dell’Union Parishad ha votato per me per amore. Gli sarò per sempre grato per questo. D’ora in poi mi dedicherò al benessere delle persone – ha dichiarato dopo l’elezione.

Fonti: Dhaka Tribune / Aljazeera

