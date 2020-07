È nata Beatrice Vittoria, la figlia della prima donna incinta guarita dal Covid-19 grazie alla terapia al plasma

Forse ricorderete la storia di Pamela Vincenzi, la prima donna incinta guarita dal Covid-19 grazie alla terapia al plasma. Ora, dopo tanta preoccupazione, è nata finalmente la piccola Beatrice Vittoria.

Pamela ha 28 anni e, qualche mese fa, a causa del coronavirus ha rischiato davvero grosso insieme alla bambina che portava in grembo. Era stata infatti ricoverata con sintomi respiratori gravi all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Fortunatamente, il ginecologo Giampaolo Grisolia e il primario di Pneumologia Giuseppe De Donno con il collega Massimo Franchini, decisero di somministrarle la terapia al plasma per evitare farmaci che avrebbero potuto mettere a rischio la salute della bambina. E la cura, in pochissimo tempo, ha funzionato. Pamela ha infatti raccontato che, nel giro di qualche ora, tutti i sintomi si sono attenuati a tal punto che la donna dopo alcuni giorni è potuta tornare a casa.

Un risultato straordinario, il primo al mondo nel suo genere. A marzo infatti non vi era notizia di altre donne incinte curate e guarite grazie alla terapia al plasma.

Ora questa storia ha avuto il suo degno finale: è nata di Beatrice Vittoria. Il parto spontaneo è avvenuto sabato 25 luglio poco dopo le 23. Mamma e bimba (che alla nascita pesava 2 chili e 300 grammi) stanno bene.

“Non pensavo di arrivare fino in fondo, la piccola avrebbe potuto nascere pretermine, come la sorellina. In questi mesi siamo state entrambe bene, anche se non nego la preoccupazione per il virus, che sta ancora circolando. Ora solo gioia. Ringrazio i medici che mi hanno seguito, Gianpaolo Grisolia e Giuseppe De Donno. La vita vince sempre“ ha commentato Pamela Vincenzi dopo la nascita della piccola, secondo quanto riportato dai quotidiani locali.