Addio a John Peter Sloan: ci lascia il professore di inglese più amato d’Italia

Aveva solo 51 anni. John Peter Sloan è scomparso all’improvviso. Per anni il comico aveva interpretato il ruolo dell’insegnante d’inglese a Zelig. Dal 2016 viveva in Sicilia, nell’agrigentino dove aveva aperto una vera scuola di inglese.

A dare notizia della sua morte sono stati alcuni colleghi che sui social hanno postato messaggi di cordoglio. John Peter Sloan era nato a Birmingham nel 1969 da padre irlandese e madre inglese. A 16 anni lasciò l’Inghilterra e iniziò a viaggiare per l’Europa come cantante e chitarrista.

E’ nel 1990 che sbarca in Italia fondando un gruppo rock, The Max, di cui è il frontman. La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce la figlia. Da allora, Sloan decide di cambiare vita e dedicarsi all’insegnamento dell’inglese utilizzando un proprio metodo basato sul gioco e sull’umorismo. Nel 2011 apre così laprima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano. Due anni dopo fa lo stesso a Roma.

Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un… Pubblicato da Maurizio Colombi su Lunedì 25 maggio 2020

Il suo amore per la Sicilia e gli animali

Nel 2016 il prof. di inglese più amato d’Italia sbarca in Sicilia, a Menfi, dove si trasferisce e qui rimane fino alla morte. A Menfi sosteneva attivamente “Hot Dogs Rescue”, un’unione di volontari e associazioni che aiutano cani e gatti.

Nei giorni scorsi aveva pubblicato un post ironico, in cui invitata a non recarsi in Sicilia per le vacanze.

maaaaa..quanta gente dal Nord Italia stanno pensando di fare le vacanze in Sicilia quest'anno? 😳 Meglio anno prossimo… Pubblicato da John Peter Sloan su Venerdì 22 maggio 2020

