Addio a Gino Strada. È morto a 73 anni il fondatore di Emergency, uomo di pace e medico dal cuore grande

Ci ha lasciati Gino Strada, medico, uomo di pace e storico fondatore di Emergency, l’associazione umanitaria nata nel 1994 per offrire aiuto alle vittime della guerra e della povertà in circa 20 Paesi del mondo. Il padre di Emergency aveva 73 anni. A dare il triste annuncio la figlia Cecilia (ex presidente dell’Ong fondata dai genitori), anche lei impegnata in diverse missioni umanitarie.

Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più. – scrive Cecilia su Facebook – Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo.

Amici, come avrete visto il mio papà non c'è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare,… Posted by Cecilia Strada on Friday, August 13, 2021

Proprio questa mattina su La Stampa è stato pubblicato il suo ultimo articolo dal titolo “Così ho visto morire Kabul”, in cui racconta le terribili vicende della capitale Paese mediorientale, martoriato da anni di guerra e finito di recente di nuovo in mano ai talebani. Nel suo ultimo articolo traspare tutto il suo amore nei confronti di una terra a cui era legatissimo e che ha voluto raccontare fino all’ultimo giorno della sua esistenza.

Dopo la notizia della morte di Gino Strada, in pochi minuti i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti di questo medico dal cuore d’oro, che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi.

Annunciamo con profonda tristezza la scomparsa di #GinoStrada, il fondatore di #Emergency, che ci ha lasciato all’età di 73 anni.

Non dimenticheremo mai il grande contributo delle sue iniziative umanitarie nel mondo. pic.twitter.com/gd0qKi07l5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 13, 2021

essere qui, oggi, nell’ospedale di Emergency a Kabul, nel giorno in cui se ne è andato Gino Strada. pic.twitter.com/pDpy9LzPKD — francesca mannocchi (@mannocchia) August 13, 2021

Difendere l’uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai.

La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta @emergency_ong — Roberto Speranza (@robersperanza) August 13, 2021

Uomo di grande coraggio, determinazione e straordinaria generosità, Gino strada è stato un dono per l’umanità. Tra le lezioni più belle che ci ha insegnato vogliamo ricordarne una:

Se uno qualsiasi di noi esseri umani sta in questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame CI DEVE riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi.

Grazie di cuore per la tua lezione di umanità, Gino. Ci mancherai. Buon viaggio!