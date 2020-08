Addio a Franca Valeri: è morta la grande comica italiana che aveva appena compiuto 100 anni

Aveva appena compiuto 100 anni la grande Franca Valeri, esattamente il 31 luglio, ma ora si è spenta circondata dai suoi cari. La morte è avvenuta alle 7:42 del mattino di oggi, domenica 9 agosto, nella sua casa romana.

Franca era nata a Milano nel 1929, tutti la ricordano per la sua ironia, l’intelligenza e una capacità di osservazione rara, qualità che sfruttò nelle sue innumerevoli interpretazioni comiche dando vita a molteplici caricature raffinate e intelligenti, divenute nel tempo vere e proprie icone.

Basti pensare al mitico personaggio della sora Cecioni o alla Signorina snob della radio! La sua simpatia era contagiosa, il suo talento indiscusso, la sua vita non sempre facile, soprattutto in quanto ebrea all’epoca fascista, quando dovette vivere nascosta sotto falsa identità insieme alla madre, mentre il padre e il fratello furono costretti a scappare in Svizzera.

E ora Franca, all’età di 100 anni, si è spenta circondata dall’affetto della sua famiglia e di tutte le persone che continueranno a ricordarla, e a volerle bene, per sempre. Tanti anche i tweet di condoglianze da parte di colleghi, amici, ammiratori.

Con grande dispiacere diciamo addio a #FrancaValeri. Aveva appena compiuto 100 anni. Ricorderemo sempre la sua comicità graffiante e la sua grande intelligenza artistica. pic.twitter.com/hcoO3GjSHR — Andrea Cozzolino (@cozzolino62) August 9, 2020

A 100 anni appena compiuti se n’è andata #FrancaValeri, ultima rappresentante di un modo arguto di fare spettacolo che non esiste più. pic.twitter.com/MwFOxG4EqD — Jeanne Perego (@jeperego) August 9, 2020

Unica. Anche nel morire pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni.

Un colpo di teatro degno della sua grandezza.

Riposa in pace grande donna.#FrancaValeri pic.twitter.com/R4z0bOysny — Lisa Noja (@lisanoja) August 9, 2020

