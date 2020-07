Controlla le tue monete da 50 centesimi: alcune potrebbero essere edizioni rare e valere di più

Non varranno migliaia di euro come le versioni rare o sbagliate, ma anche i 50 cent che abbiamo in tasca potrebbero valere più di quanto pensassimo.

Anomali, rari, o in edizioni limitate, ecco tutti i 50 cent da tenere d’occhio e, se amate collezionarli, da conservare bene!

50 centesimi del 2007

Rappresentano un po’ un piccolo mistero della numismatica i 50 cent del 2007 che, non si capisce perché, nonostante la tiratura elevata di 4.994.490 copie, di queste monetine in circolazione se ne trovano pochissime, anzi quasi nessuna. A differenza di quelle del 2002 di cui siamo “invasi”. Se comunque doveste imbattervi e avere la fortuna di trovarne una del 2007 potrebbe valere anche 10 euro, come riporta moneterare. Non tantissimo, certo, ma neanche poco se si pensa, appunto, alla grande quantità che la zecca ne ha coniate.

50 centesimi della Spagna del 2000

Questa monetina spagnola da 50 cent del 2000 sembrerebbe del tutto normale se non fosse per la sua rarità, cui si deve il notevole valore, viene infatti venduta a 220 euro. La moneta, di un bel color oro brillante, riporta sul rovescio “50 euro cent” e sul diritto la scritta “Cervantes / ESPAÑA / M“. Se la trovate nelle vostre tasche avete un bel bottino!

50 centesimi del 2002

Ecco un’altra moneta da 50 centesimi, questa volta italiana, considerata rara a causa di un errore di lega metallica e del colore anomalo rispetto ai 50 cent classici, decisamente più tendente all’oro. Risale al 2002 e il valore non è molto elevato ma meglio di niente, venduta intorno ai 5-6 euro, un pezzo da collezione!

50 centesimi Francia del 1999

Basta guardare in foto questa moneta da 50 cent per accorgersi che qualcosa non va, sembra sgranata con un colore che non convince per niente. Eppure il suo valore sta proprio nell’aspetto antiquato. Risale infatti al 1999, data antecedente l’entrata in circolazione delle banconote e delle monete in euro, e vale molto più di 50 cent, venduta a ben 350 euro.

50 centesimi di Malta

I 50 centesimi di Malta 2008, purché Fdc perfettamente conservati, hanno un valore di 2 euro. Niente di speciale ma sono comunque da collezione!

50 centesimi Vaticano

Esistono 6 serie di 50 centesimi del Vaticano che sono:

Serie Giovanni Paolo II

Sede Vacante

Serie Papa Banedetto XVI

Nuova Faccia Comune

Serie Papa Francesco

Stemma di Papa Francesco

Queste monete sono esemplari da collezione che vale la pena conservare anche se il valore non è particolarmente alto.

50 centesimi (Lire)

Il valore maggiore lo raggiungono i 50 centesimi delle vecchie lire, per esempio le monete da 50 lire di Vittorio Emanuele III 1940 in perfetto Fdc hanno un valore di circa 15-20 euro.

Ma alcune addirittura oltrepassano i 21.000 euro come la moneta di Vittorio Emanuele III del 1938 R5, di cui sono stati coniati 3 pezzi, venduta all’asta per 21.850 euro. Un’altra sua moneta da 50 lire del 1937 R3 è stata venduta all’asta a 2.185 euro e un’altra ancora del 1938 R4 a 5.290 euro.

