Questa moneta da 1 euro con il gufo vale davvero una fortuna?

Solo un falso mito, che sta alimentando annunci di vendita a prezzi folli. Un annuncio apparso in rete vende una moneta greca con un gufo da 1 euro del 2002 a 6.000 EUR, sostenendo che sia poco comune. E no, decisamente non vale così tanto. Ma da dove nasce questa vera e propria credenza?

Come spiega il sito specializzato Monete di Valore, la famigerata moneta greca da 1 euro esiste in due versioni, una che si può definire standard cioè senza la lettera S, ed un’altra che presenta la lettera S all’interno della stella posta a ore 6.

Entrambe però non valgono più di quanto c’è scritto, cioè 1 euro. Al limite 5 euro se l’esemplare è fior di conio (FDC), cioè mai usata. Entrambe le versioni infatti sono molto comuni: di quella senza la S sono stati coniati più di 61 milioni di esemplari e per l’altra 50 milioni di pezzi. Monete, quindi, decisamente non rare.

La storia è molto simile a quella della moneta di 2 euro. Anche per quella da 1 euro, infatti, la versione con la S non è stata coniata dalla Grecia ma dalla Finlandia per conto della Grecia. Questo perchè nel 2002, l’anno in cui la Grecia ha coniato le sue prime monete in Euro, la Zecca di Atene non aveva la capacità di coniare tutte le monete necessarie per soddisfare il fabbisogno nazionale.

Quindi in suo aiuto sono arrivate le altre Zecche Europee. La Finlandia, in particolare, si è occupata della coniazione delle monete da 1€ e da 2€, applicando su di esse la lettera S come segno distintivo. La S indica la parola Suomi che vuol dire appunto Finlandia.

Leggi anche: La moneta da 2 euro venduta a un prezzo folle anche se non è affatto rara

Perché però alcune monete di questo tipo vengono vendute a prezzi folli?

Le ragioni sono principalmente due – si legge su Monete di Valore – Nel primo caso, alcuni mettono in vendita questa moneta a prezzi esagerati perché in cattiva fede, con la speranza che qualche ingenuo ci caschi e paghi una somma importante per una moneta che in realtà vale solo un euro. Nel secondo caso troviamo gente che non è esperta di numismatica e, credendo di avere un piccolo tesoro tra le proprie mani, mette a sua volta in vendita la moneta con la speranza di guadagnarci qualcosa

In buona o cattiva fede, le cifre richieste, comunque, sono spropositate.

Occhio!

Fonti: Monete di Valore / Monete di Valore/Youtube / ebay

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: