Moneta da 1 Euro senza stelle: c’è chi la sta vedendo a 18mila euro

Una moneta da 1 euro del 2002, definita ‘Rarità assoluta’ viene venduta a 18.450 EUR. L’annuncio, che sembra folle, è motivato da un difetto di conio della moneta, che appare priva di alcune delle stelle tipiche del retro. Ma questa moneta vale davvero così tanto?

Più di 18mila euro per una moneta da 1 euro sembra una follia, ma in effetti questa non è molto comune, anzi probabilmente molto rara, perché non ha alcune delle stelle che di norma circondano il retro.

In generale i difetti di conio, come apparirebbe quello di questo annuncio, rendono le monete rare e quindi mira di molti collezionisti. Non sempre però le richieste sono pienamente motivate e lecite.

Come abbiamo visto più volte, gli annunci di vendita in rete di monete “si sprecano”, ma dobbiamo stare attenti, perché non di rado le richieste di denaro non sono affatto congrue. Alcuni casi, ai limiti della frode, sono stati “sdoganati”, ed è sufficiente leggere siti specializzati per rendersi conto delle assurdità, a volte davvero per cattiva fede, altre volte per ignoranza del venditore, evidentemente non esperto di numismatica.

A volte i chiarimenti non sono ancora disponibili, forse perché gli annunci viaggiano più in fretta delle riflessioni (e questo davvero in generale).

Questo è il caso della moneta da 1 euro Italia 2002 priva di alcune stelle sul retro e definita per questo ‘Rarità assoluta’, per la quale sono richiesti beh 18.450 EUR. La moneta non è stata però censita sul sito ‘Monete d’Italia’, tra quelle con difetto di conio, anche se gli autori precisano:

A tal proposito dico subito che saranno ben accettate immagini e commenti di quanti vorranno partecipare attivamente a far crescere questa sezione

Resta quindi il dubbio se il difetto di conio sia reale ma non ancora censito (e comunque se una tale valutazione sia ragionevole) o si tratti proprio di un falso.

Come sempre, il consiglio è rivolgersi a veri esperti prima di pagare queste cifre.

Fonti: ebay / Monete d’Italia

