Cos’è successo in passato quando il sangue di San Gennaro non si è sciolto?

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

Era atteso oggi il “miracolo laico” di san Gennaro, ma il sangue del santo non si è sciolto, provocando un’ondata di stupore e angoscia tra i religiosi e i pochi fedeli presenti alla cerimonia. Anche al termine della celebrazione, quando l’abate della Cappella di San Gennaro ha aperto la cassaforte con le reliquie del patrono di Napoli, il sangue nell’ampolla è apparso del tutto solido.

Adesso la teca resterà in esposizione per tutta la giornata, nella speranza che possa ripetersi il miracolo della liquefazione del sangue. Se non dovesse succedere, sarebbe il secondo anno consecutivo in cui non si ripete il miracolo di dicembre, il cosiddetto “miracolo laico” in quanto non viene gestito dalla Chiesa, ma dalla Deputazione di San Gennaro presieduta dal sindaco di Napoli.

Il #miracolo di #sangennaeo non è ancora avvenuto: il #sangue contenuto nelle ampolle è ancora solido La cerimonia del… Posted by Cappella di San Gennaro on Thursday, December 16, 2021

Il 16 dicembre è l’ultima delle tre date (le altre due sono il 19 settembre e il l sabato che precede la prima domenica di maggio) nelle quali tradizionalmente il miracolo di San Gennaro si ripete nel corso dell’anno. Il giorno è stato scelto per ricordare lo scampato pericolo della città di Napoli dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 1631.

In quell’occasione i cittadini si rivolsero a San Gennaro, portando in processione le ampolle del sangue del patrono al ponte dei Granili, oggi ponte della Maddalena. Secondo i racconti dell’epoca, il sangue si sciolse e la lava arrestò la sua corsa, risparmiando così Napoli.

Gli eventi avvenuti quando il miracolo non si è ripetuto

Secondo la credenza popolare napoletana, il mancato miracolo di san Gennaro è considerato presagio di eventi negativi. Se si guarda al passato, il sangue del santo non si è sciolto nel 1939 e 1940, anni dello scoppio del secondo conflitto mondiale e dell’entrata in guerra dell’Italia. Più di recente, il miracolo non è avvenuto nel settembre del 1973, periodo in cui si è diffusa l’epidemia del colera a Napoli e poi nel 1980, anno del violento terremoto in Irpinia. I devoti, quindi, sperano vivamente che il miracolo di San Gennaro si ripeta per scongiurare eventi catastrofici.

Fonte: Cappella di San Gennaro

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube