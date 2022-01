Trova in Norvegia un messaggio in bottiglia di 26 anni fa e riesce a rintracciare l’autrice

In Norvegia è stato ritrovato un messaggio in bottiglia che ha più di 25 anni e che è stato mandato dalla Scozia

A Gåsvær, a nord della Norvegia, Elena Andreassen Haga ha ritrovato nell’estate 2020 una bottiglia contenente un messaggio di una ragazzina che è riuscita a rintracciare grazie ai social solamente ieri.

L’autrice del testo è Joanna Buchan, oggi 34 enne, che conferma di aver scritto quel messaggio nel lontano 1996 quando per via di un progetto scolastico della Peterhead Central School in Scozia ciascuno studente doveva scrivere su un foglio un messaggio in bottiglia da lanciare nel mare.

E dalla Scozia il suo messaggio ha percorso quasi 1300 km, arrivando in Norvegia quasi 25 anni dopo. Quando Elena ha visto quella bottiglia in mare e letto il suo contenuto, ha pensato di cercare l’autrice che si era firmata su Facebook e una volta trovata le aveva scritto, spiegandole la vicenda e mandato una richiesta di amicizia, ignorata però fino a ieri.

This morning, I discovered my “message requests” on messenger, that I didn’t know existed. Scrolled down and found this… Posted by Joanna Buchan on Monday, January 24, 2022

Joanna, incredula dell’accaduto, ha riconosciuto la sua calligrafia e ricordato quel messaggio in cui raccontava di sé e diceva di odiare i ragazzi, di preferire i suoi orsacchiotti ed il suo cane e di avere tante passioni, non sempre condivise dalla madre. Non sa come sia possibile che il suo messaggio sia arrivato fin lì dopo così tanto tempo, ma si dice stupita e contenta.

Per giunta per la famiglia di Elena Andreassen Haga quella di trovare messaggi in bottiglia sembra non essere una novità. Suo padre ne aveva infatti trovato uno quando aveva 5 anni.

