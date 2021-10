Meno compiti e meno Internet per i bambini cinesi: lo impone ora una legge appena approvata dal Parlamento di Pechino

Quasi incredibile a dirsi, ma la Cina fa dietrofront sul carico scolastico: il Parlamento di Pechino ha approvato una legge che richiede ai governi locali di adottare misure per ridurre l’onere dei compiti a casa eccessivi e del tutoraggio fuori dal campus nell’istruzione obbligatoria. Richiesto anche un controllo per diminuire le ore dei bambini su Internet.

Notizia proprio di poche ore fa: i legislatori cinesi hanno votato per adottare una nuova legge sulla promozione dell’educazione familiare: la norma prevede che i genitori o altri tutori dei minori siano responsabili dell’educazione familiare, mentre lo Stato, le scuole e la società forniscano orientamento, sostegno e servizi allo scopo.

Ma non solo: in risposta all’impulso del Paese di alleggerire il carico di lavoro dei giovani studenti, la legge richiede ai governi locali di intervenire per ridurre il carico dei compiti a casa eccessivi e vieta ai genitori di imporre ai figli un onere scolastico eccessivo, prevedendo che i tutori dei minori debbano organizzare adeguatamente il tempo dei figli per lo studio, il riposo, la ricreazione e l’esercizio fisico.

Allo stesso modo, anche i genitori sono tenuti a fare la loro parte nell’impedire che i loro figli diventino dipendenti da Internet.

Da un lato si rafforza dunque l’intenzione del governo cinese di “responsabilizzare” (con le dovute virgolette) i genitori, accanto alla bozza di legge per punire i genitori stessi se i figli hanno comportamenti criminali.

Dall’altro però, il governo del grande Paese asiatico appare intenzionato a fare dietrofront sul carico fisico e morale imposto ai più piccoli, cercando di intervenire sui loro equilibri impegni/svago.

Una serie di misure che – immaginiamo – faranno discutere nel bene e nel male.

Fonte: Xinhuanet

