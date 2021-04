Medici russi completano un intervento a cuore aperto mentre l’ospedale brucia

I medici russi sono rimasti in un ospedale in fiamme per completare un intervento chirurgico a cuore aperto, dopo che era scoppiato un incendio sul tetto mentre stavano operando.

Siamo nella città di Blagoveshchensk, in Russia, situata al confine con la Cina. I vigili del fuoco, che hanno impiegato più di due ore per spegnere le fiamme, hanno affermato di aver usato dei ventilatori per tenere il fumo fuori dalla sala operatoria e di aver collegato un cavo di alimentazione per mantenere il rifornimento di elettricità.

Un gruppo di otto medici e infermieri ha completato l’operazione in due ore, prima di trasferire il paziente in un altro luogo.

Пожар в медклинике во время неотложной операции⠀🔻Такой случай произошел сегодня в кардиоцентре Благовещенска. Сообщение о пожаре поступило утром. Огнеборцы МЧС России оперативно прибыли на место и обнаружили горение кровли.⠀Как выяснилось, именно в это время врачи проводили операцию, которую нельзя было прервать. Пожарные подразделения приняли решение сделать все возможное, чтобы не допустить распространение продуктов горения в операционную и обеспечить безопасность врачей.⠀⚡Огнеборцы полностью обесточили здание клиники, а в операционную подавали электричество от автомобиля ГДЗС. Одновременно с этим, эвакуировали оставшийся персонал и пациентов.⠀На случай ухудшения обстановки для медиков, проводивших операцию были подготовлены спасустройства, а для пациента – необходимое оборудование для перемещения.⠀🔻Работать пожарным пришлось в сложных условиях – по деревянным перекрытиям кровли огонь распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была настолько высокой, что огнеборцам приходилось периодически охлаждать боевую одежду.⠀Спустя полтора часа огнеборцы локализовали пожар на площади 1600 кв.м., а еще через полчаса врачи завершили операцию. Пациента перевезли в другую клинику, а оставшееся медоборудование эвакуировали.⠀📍Погибших и пострадавших на пожаре нет!⠀#МЧСРоссии #МЧС #тушениепожара #историяспасения #огнеборцыМЧС #пожарныеРоссии Posted by МЧС России on Friday, April 2, 2021

“Non c’è nient’altro che potevamo fare. Dovevamo salvare la persona. Abbiamo fatto tutto al massimo livello”, ha spiegato il chirurgo Valentin Filatov a REN TV.

L’operazione di by-pass al cuore si è conclusa con successo grazie al loro coraggio.

La clinica è stata costruita più di un secolo fa, nel 1907, e il fuoco si è diffuso attraverso i tetti di legno.

Fonte: Ministero della Federazione Russa per la Protezione Civile, le Emergenze e l’Eliminazione delle Conseguenze dei Disastri Naturali/Reuters