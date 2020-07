Sotto silenzio, nei macelli di tutto il mondo esplode il coronavirus (e in Italia non si fanno neanche i tamponi)

Continua l’emergenza coronavirus nei macelli di tutto il mondo, ma in Italia non si fanno neanche i tamponi. Molti impianti non hanno chiuso e si sono trasformati in veri e propri focolai: si lavora gomito a gomito ed è impossibile mantenere le distanze, eppure si cerca di insabbiare una situazione arrivata al limite.

Dopo i mercati di Wuhan e Pechino, c’è stata la strage negli allevamenti di visoni in Olanda, ancora nel mattatoio di Guetersloh oltre 1500 lavoratori risultano positivi al nuovo coronavirus. In Italia, un’azienda di lavorazioni carni in provincia di Bari, ha registrato decine di dipendenti infettati nel reparto macellazione.

Il Covid-19 svela uno scenario orribile e non solo per gli animali. Nei mattatoi è impossibile mantenere le distanze di sicurezza, acqua, umidità, vapore, presenza di feci e sangue animale creano una bomba batteriologica. Come denuncia The Guardian, i lavoratori di un impianto di lavorazione del pollo nella Carolina del Nord occidentale sono stati sottoposti a tamponi. Diversi dipendenti avevano già ricevuto l’esito di essere positivi e la società Case Farms, che è stata ripetutamente condannata sia per il trattamento riservato agli animali che per le violazioni dei diritti dei lavoratori, non forniva adeguati dispositivi di protezione.

“Non abbiamo molto spazio. Siamo spalla a spalla. Ho paura di andare al lavoro, ma devo andarci lo stesso”, spiega un lavoratore. Alla fine i casi positivi sono risultati 150. L’8 giugno, il dipartimento sanitario della contea di Burke, dove si trova la struttura Case Farms, ha registrato 136 nuovi casi Covid, con un aumento del 25%. Eppure né la compagnia, né i funzionari della contea né il dipartimento della salute hanno voluto confermare che il focolaio sia scoppiato proprio dentro Case Farms.

Questo è solo un esempio di ciò che sta succedendo in tutto il mondo, dove viene negata la verità e dove si grida all’allarmismo dei giornalisti, anche davanti a dati di fatto. Durante il lockdown pochissimi mattatoi hanno chiuso. Nel resto delle strutture, i lavoratori spesso stranieri e sfruttati, sono stati costretti a lavorare con la paura. Non dimentichiamo che alla fine di aprile, mentre emergevano focolai negli impianti di lavorazione della carne in tutti gli Stati uniti, Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo costringendo le strutture a rimanere aperte. Nello stesso mese, gli Stati Uniti hanno esportato una quantità record di carne di maiale in Cina.

Dall’inizio della pandemia, oltre 36mila lavoratori nel settore della lavorazione della carne e dell’agricoltura sono risultati positivi per Covid-19 e almeno 116 sono deceduti, secondo dati della Food and Environment Reporting Network, sebbene il numero reale sia probabilmente più elevato. Come spiega The Guardian, il dipartimento sanitario della contea di Burke, dove si trova Case Farms, dispone di dati allarmanti che sta scegliendo di non rendere pubblici.

“Perché, quando in una casa di cura c’è un focolaio è sulla carta, ma quando c’è in un impianto di confezionamento di carne, non lo è?” ha dichiarato Mac Legerton della Cooperativa per lo sviluppo sostenibile della Contea di Robeson. “La legge deve essere uguale per tutti: focolai nelle strutture pubbliche e private devono essere resi pubblici per proteggere i dipendenti e informare il pubblico”.

Una situazione che come dicevamo non riguarda solo gli Stati Uniti, ma numerosi mattatoi compresi quelli italiani dove la situazione è pure peggiore, perché le strutture non vengono controllate e non vengono fatti i tamponi come spiega un’inchiesta di Francesco De Augustinis su L’Espresso. Insomma una filiera poco trasparente dove è impossibile sapere cosa sta succedendo.

Fonte: The Guardian

