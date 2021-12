Svolta storica in Cile: approvate le nozze tra persone dello stesso sesso

Il Cile diventa così il trentunesimo Paese del mondo in cui sarà possibile, per una coppia omosessuale, sposarsi e riconoscere figli

Con una maggioranza schiacciante in entrambe le camere del Parlamento (82 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti alla Camera e 21 sì, 8 no e 1 astenuto al Senato), il Cile ha messo le unioni delle coppie dello stesso sesso alla pari con le altre. È il 31° Paese a consentire il matrimonio fra omosessuali – un significativo passo in avanti verso l’uguaglianza sociale e una vittoria storica per gli attivisti dei diritti LGBT+. Sono già molti i Paesi dell’America Latina che hanno legalizzato le unioni omosessuali – a cominciare dall’Argentina, prima nazione ad averlo fatto nel 2010, seguita poi da Brasile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica e da 24 dei 32 Stati del Messico.

Fino a pochi anni fa, il Cile era un Paese ancora piuttosto indietro dal punto di vista dei diritti civili: si pensi che il divorzio è diventato legale solo nel 2004. Tuttavia, da allora passi in avanti sono stati compiuti: nel 2015, il Parlamento cileno ha approvato una legge sulle unioni civili che tuttavia negava agli omosessuali diritti fondamentali – primo fra tutti, quello all’adozione di bambini. Dopo anni di trattative e lotte, gli attivisti hanno visto l’avvio di un processo per la legalizzazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Purtroppo, però, la proposta di legge del 2017 che permetteva agli omosessuali di sposarsi, fatta dall’allora presidente Michelle Bachelet, è naufragata con la salita dell’attuale presidente Sebastián Piñera, aspramente conservatore.

Ma nuovi scossoni rivoluzionari e il malcontento delle associazioni hanno fatto cambiare allo stesso presidente Piñera, che ha rivisto le sue posizioni fino alla bella notizia di oggi. La nuova legge permetterà ai genitori dello stesso sesso di avere diritti genitoriali sui figli biologici o adottati, nonché crea nuove norme in materia di eredità e altre questioni finanziarie.

Lágrimas y alegría. Qué mezcla más poderosa.❤️❤️❤️ El matrimonio igualitario es ley en Chile. Sí, es ley. Aquí nuestra declaración, tras 30 años de lucha: https://t.co/9z1m9HWlaP pic.twitter.com/49zvNV5Mp6 — Movilh Chile (@Movilh) December 7, 2021

Fonte: Movilh Chile

