Da oggi in Irlanda del Nord le persone dello stesso sesso possono sposarsi

E’ entrata in vigore oggi nell’Irlanda del Nord la nuova legge che permette alle persone dello stesso sesso di sposarsi.

Il 13 gennaio 2020 sarà ricordato come un giorno storico per l’uguaglianza e i diritti LGBTQ nell’Irlanda del Nord. Da oggi infatti, al pari degli eterosessuali, anche le persone dello stesso sesso potranno accedere ai registri e iscriversi per sposarsi.

In realtà è già da ottobre che, dopo una lunga battaglia, vi è stata anche in questo paese la conquista di tale importante diritto civile ma solo da oggi le nuove norme, che riguardano anche la depenalizzazione dell’aborto, diventano operative.

Gli attivisti per i diritti degli omosessuali nord-irlandesi per far valere i propri diritti hanno sfruttato un vuoto di potere. L’emendamento al Northern Irland Act 2019, redatto dal deputato Conor McGinn e poi approvato dal Parlamento, obbligava il governo (che non c’era, il paese è infatti appena uscito da 3 anni di stallo politico) a legiferare sul matrimonio dello stesso sesso entro il 21 ottobre scorso. Se ciò non fosse avvenuto (e così è stato) sarebbe diventato legale dal giorno successivo (con entrata in vigore effettiva a gennaio 2020).

Da oggi, le coppie dello stesso sesso, potranno registrare il loro intento di sposarsi, con le prime cerimonie che si terranno il mese prossimo (le coppie devono infatti indicare la loro intenzione di sposarsi 28 giorni prima della data scelta).

Chi è già sposato altrove, vedrà ora legalmente riconosciuto il matrimonio anche nel proprio paese tuttavia, almeno in questa prima fase, coloro che sono già uniti civilmente non potranno chiedere la conversione in matrimonio.

In questa storica giornata, il paese si allinea con il resto del Regno Unito (l’Irlanda del Nord era rimasta la sola a non aver ancora legalizzato i matrimoni omosessuali come avevano invece già fatto dal 2014 Inghilterra, Scozia e Galles).

WE DID IT! ❤️🧡💛💚💙💜 Same-sex marriage now legal in Northern Ireland

https://t.co/39hrrMXgId — Love Equality NI (@Love_EqualityNI) January 13, 2020

“Oggi è un giorno da celebrare per chiunque riconosca i valori dell’uguaglianza, dell’amore e del rispetto” ha commentato McGinn.

Leggi anche: