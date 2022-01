Dalla parte di Marta Pellizzi, “troppo brava” per essere cieca (e avere i sussidi) #forzaMarta

Un meningioma e un diploma, una recidiva e una laurea, e poi ancora un’altra recidiva, un lavoro da freelance e quattro libri: Marta Pellizzi non è disposta ad arrendersi. È cieca e ogni giorno deve (anche) fare i conti con chi le mette i bastoni tra le ruote.

Social media strategist, Marta, nata nel 1989, giorno per giorno conduce infatti una battaglia contro l’Inps che per due volte ha tentato di privarla dell’assegno di invalidità.

La malattia mi ha rovinato la vita – scrive in un suo sfogo su Twitter – alcune persone l’hanno deturpata. E l’INPS, con i suoi assurdi comportamenti illegali, ha pestato il già pesto di suo.

La malattia mi ha rovinato la vita, alcune persone l'hanno deturpata. E l'INPS, con i suoi assurdi comportamenti illegali, ha pestato il già pesto di suo. Racconto per stare lucida e in forze. Leggetemi, e se potete lasciate un #ForzaMarta. È importante ogni gesto.#IoNonMollo — Marta Pellizzi (@marta_pellizzi) January 28, 2022

Nata a Imola, terza di quattro fratelli, prima di di conseguire il diploma di geometra scopre un progressivo offuscamento della vista e fortissime emicranie. Una serie di accertamenti la porteranno a una diagnosi feroce: un tumore cerebrale, grande quanto un terzo della scatola cranica. Un meningioma, in realtà, qualcosa che la scienza definisce “tumore benigno”.

Il meningioma è un tumore cerebrale benigno ma non buono. Cresce a dismisura, improvvisamente e comprime il cervello. A me ha tolto la vista per sempre e lasciato danni neurologici irreversibili. 4 volte è tornato. Benigno mica tanto allora.#IoNonMollo — Marta Pellizzi (@marta_pellizzi) January 23, 2022

Un intervento d’urgenza all’ospedale Bellaria di Bologna le asporta la massa, ma in quel momento Marta perde anche la vista.

Dopo sono arrivate due recidive e poi ancora una terza nel 2019 che, per ora, tiene sotto controllo. Intanto si è diplomata, laureata in Scienze della comunicazione e ora lavora come esperta in ambito digital marketingt.

E combatte strenuamente una battaglia contro l’Inps che per due volte ha voluto toglierle l’assegno di invalidità. Proprio così: sarebbe troppo brava, farebbe troppe cose e sarebbe troppo normale per ricevere i sussidi e così a inizio anno a Marta l’Inps ha tolto il 30% dell’indennità civile e l’ha privata dell’accompagnamento (520 euro). Ci avevano provato anche nel 2011: l’anno successivo il Tribunale del lavoro diede ragione alla donna.