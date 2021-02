Cannabis: anche il New Jersey legalizza la marijuana a scopo ricreativo

Svolta storica nello Stato americano del New Jersey: il governatore Phil Murphy ha approvato una serie di disegni di legge che regolano la vendita di cannabis a chiunque abbia più di 21 anni, depenalizzando anche il possesso di quantità limitate di marijuana. Il New Jersey diventa così ufficialmente il tredicesimo stato a stelle e strisce a legalizzare la marijuana.

La decisione arriva dopo che circa i due terzi dei cittadini dello stato nello scorso novembre avevano votato al referendum a favore della legalizzazione.

Il governatore Murphy in un twitter dichiara “ho firmato una legislazione storica per legalizzare l’uso della cannabis per gli adulti, depenalizzare il possesso di piccole quantità di cannabis e creare un mercato regolamentato“.

Let me be blunt: Today, I signed historic adult-use cannabis reform bills into law – with social justice, racial justice, and economic justice leading the way.

https://t.co/jmPs8ng2eg pic.twitter.com/0b0X0aRyua — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 23, 2021

I progetti di legge prevedono la depenalizzazione per l’uso da parte di adulti sopra i 21 anni e sanzioni più leggere per i minorenni. Gli adulti potranno possedere fino a 6 once di erba (pari a circa 170 grammi). Verrà anche istituito un mercato regolamentato per consentire di vendere cannabis con licenza statale, anche se potrebbe essere necessario più di un anno prima che le vendite abbiano inizio.

Nel contempo, la legge stabilisce che alcune attività legate alla marijuana saranno ancora illegali, come la distribuzione e la coltivazione senza licenza.

New Jersey’s broken & indefensible marijuana laws are no more. Today, I signed historic legislation to:

✅Legalize adult-use cannabis

✅Decriminalize marijuana possession in small amounts

✅Limit the use of previous marijuana convictions

✅Create a regulated cannabis marketplace pic.twitter.com/Y2pCKSgcn5 — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 22, 2021

Come il New Jersey, anche l’Arizona ha votato per legalizzare la marijuana ricreativa, e il Montana ha votato sia per stabilire 21 come l’età legale per acquistare, possedere e consumare cannabis mediante emendamento costituzionale, sia per legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il South Dakota ha approvato la legalizzazione sia per uso ricreativo che medico – il primo stato in assoluto ad approvare misure sulla marijuana medica e ricreativa allo stesso tempo – e il Mississippi ha votato per legalizzare la marijuana medica, diventando uno dei primi stati del sud a farlo.

Fonte: CNN

