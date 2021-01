Marie Kondo è incinta, terzo figlio in arrivo per la guru giapponese dell’ordine

Marie Kondo è in attesa del suo terzo figlio. La “maga” giapponese del riordino ha annunciato la bella notizia lo scorso mercoledì attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una sua foto con tanto di sorriso e un pancione piuttosto evidente. E in poco tempo sotto al post sono comparsi migliaia di messaggi di auguri per il piccolo in arrivo:

Marie Kondo ha 36 anni ed è già madre di due adorabili bimbe, rispettivamente di 4 e 3 anni. La donna è considerata una vera e propria guru dell’ordine domestico. Ha raggiunto il successo internazionale nel 2011, grazie alla pubblicazione del manuale “Il magico potere del riordino”, in cui viene illustrato il metodo KonMari, da lei ideato, che consiste nel riorganizzare la propria abitazione (e la propria vita), sbarazzandosi degli oggetti inutili. Il libro ha riscosso una fama mondiale ed è stato tradotto in oltre trenta Paesi del mondo. Nel 2016, Marie Kondo ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo “96 lezioni di felicità”.

Il metodo di Marie Kondo per ordinare la propria casa

Come anticipato, il metodo KonMari propone una serie di consigli per organizzare gli oggetti presenti nelle nostra abitazione per fare spazio e riportare gioia. Secondo Marie Kondo, non bisogna procedere per stanza ma per categoria di oggetti, suddividendo libri, vestiti, documenti e tutto ciò che appartiene alla categoria komono, termine giapponese che si riferisce ad un insieme di oggetti di vario tipo.

La guru giapponese raccomanda di buttar via tutti quegli oggetti che non usiamo più e che ci trasmettono vibrazioni negative, lasciando solo quelli utili e che ci infondono positività. Il suo metodo si basa, quindi, essenzialmente su quel processo che viene definito decluttering, ovvero l’eliminazione di ogni cosa superflua presente in casa.

All’esperta giapponese e al suo celebre metodo è stata dedicata anche una serie Netflix dal titolo “Facciamo ordine con Marie Kondo”. La serie ha ottenuto anche la candidatura agli Emmy 2019 come “Miglior presentatore” e “Miglior reality strutturato”.



Fonte: Instagram/KonMari/Netflix

