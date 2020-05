Maria, la donna più anziana della Spagna che ha superato il COVID-19 a 113 anni

E’ sopravvissuta alla pandemia della spagnola, a due guerre mondiali e ora anche al coronavirus. Maria Branyas a 113 anni è la persona più anziana della Spagna e probabilmente del mondo a guarire dal Covid-19, contratto in una casa di cura dove sono morte già 17 persone.

Sono diversi in tutto il mondo gli ultracentenari che nonostante aver oltrepassato il secolo di vita sono riusciti a sconfiggere il virus Sars-Cov-2 , ma la super nonnina spagnola con i suoi 113 anni, compiuti proprio lo scorso 4 marzo, può “vantare” una longevità e resistenza da record. Maria, infatti, è considerata dal Gerontology Research Group, il gruppo di ricercatori che verifica e rintraccia i supercentenari che hanno superato i 110 anni, la donna più longeva della Spagna. E ora sarà quasi sicuramente quella più anziana del mondo ad essere guarita dal coronavirus.

Questa è la seconda pandemia alla quale Maria è sopravvissuta, dopo quella di influenza spagnola che ha ucciso oltre 50 milioni di personel tra il 1918 e il 1919. Nata nel 1907 a San Francisco, si è trasferita dagli stati Uniti in Spagna dove ha avuto 3 figli, 11 nipoti e 13 pronipoti. Da 20 anni viveva in una casa di riposo nel nord della Catalogna senza però gravi problemi cognitivi o malattie significative. Proprio qui, nella casa di cura di Santa Maria del Tura a Olot che Maria è stata contagiata ad aprile, sviluppando, fortunatamente sintomi “lievi”.

Anche perché in quella RSA fino al 1° aprile sono stati confermati 17 decessi correlati al coronavirus tra gli anziani residenti. Nonostante le precauzioni, a metà aprile Maria è risultata positiva al tampone e isolata. Ora è finalmente guarita del tutto, diventando probabilmente la persona più anziana del mondo a superare la pandemia.

