I Maneskin trionfano agli Mtv Ema e ci ricordano l’importanza della lotta per i diritti civili (proprio come Lady Gaga)

Dopo Sanremo e l’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono ormai inarrestabili. L’ultimo emozionante traguardo è stato raggiunto ieri, quando la band romana hanno trionfato agli Mtv Ema di Budapest, nella categoria “Best Rock”. Una vittoria straordinaria per niente scontata, considerato che se la giocavano che altri gruppi storici del panorama musicale internazionale, come i Coldplay, i Foo Fighters, gli Imagine Dragons, i Kings of Leon e i Killers.

Per il nostro Paese si è trattato di una doppia soddisfazione perché non era mai accaduto che una band italiana salisse sul podio della competizione musicale e che una donna si esibisse sul palco degli Mtv EMA. La prima è stata proprio Victoria De Angelis, la grintosa bassista dei Maneskin. Ma, nonostante il tripudio di emozioni, la band romanda ha voluto dedicare un pensiero alla lotta per i diritti civili, che recentemente nel nostro Paese ha subito un duro colpo con l’affossamento del DDL Zan.

Prima di salire sul palco con il nuovo brano “Mammamia” Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno voluto dimostrare tutta la loro solidarietà alla comunità LGBT+.

Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura” – hanno fatto notare – Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro, e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Siamo sempre schierati da quella parte sia sul palco che nella vita privata.

Måneskin brought GLAM rock n' roll to the #MTVEMA stage with their performance of "MAMMAMIA" and I'm OBSESSED!! 🤘🎸 Posted by MTV EMA on Sunday, November 14, 2021

Lady Gaga alla comunità LGBT+: “Continuerò a scrivere musica per voi”

Proprio ieri, mentre i Maneskin si portavano a casa la meritatissima vittoria agli Mtv EMA di Budapest, Lady Gaga si trovava in Italia, ospite da Fabio Fazio, nella trasmissione “Che tempo che fa” (in onda su Rai3) in occasione dell’uscita del film “House of Gucci”, in cui l’artista recita nei panni di Patrizia Reggiani.

E, come la celebre band romana, anche la pop star di fama mondiale si è rivolta alla comunità LGBT+ per esprimere tutto il suo sostegno e la sua empatia.

Vorrei dire una cosa alla comunità Lgbtq+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e perché succeda una cosa di questo genere (in riferimento allo stop al Ddl Zan), dobbiamo gridare al disastro. – ha detto Lady Gaga, visibilmente commossa – Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi.

LADY GAGA COMMOSSA PER LA COMUNITÀ LGBTQ+ IN ITALIA “Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e la cosa più importante cercherò di lottare per voi”.- La commozione di Lady Gaga e il suo messaggio per comunità LGBTQ+ Posted by Che tempo che fa on Sunday, November 14, 2021

