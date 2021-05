Mamma, grazie di esistere oggi, domani e sempre

È arrivato il momento di festeggiare la mamma in quell’occasione speciale che è la festa a lei dedicata. Non una festa di marketing come potrebbe sembrare a prima occhiata, ma dalle origini lontane e profonde, che ci ricorda quanto sia importante ricordarci di celebrare le nostre madri, ringraziarle, amarle, oggi, domani e sempre.

Cosa che viene fatta fin dall’antichità tant’è che le celebrazioni in loro onore risalgono addirittura all’epoca pagana, allora associate al culto delle divinità femminili e della fertilità. Ma perché la mamma è così importante?

Perché è l’origine di tutta la vita ed è spesso un supporto prezioso, una saggia consigliera, una donna speciale nelle nostre esistenze, persino quando il rapporto non è idilliaco.

Non è che la mamma sia perfetta in quanto tale, non dobbiamo mai dimenticarci che dietro a una madre c’è sempre e prima di tutto una persona con pregi, difetti, virtù e mancanze, tuttavia la madre come archetipo rappresenta gli elementi della cura e dell’accudimento, la fiducia incondizionata, il sostegno. Certo, si tratta di un’immagine idealizzata, ma importante.

La festa della mamma vuole rendere omaggio a questa figura, celebrare il suo ruolo così speciale nella vita di tutti noi. Perché una madre non solo ci nutre e ci accudisce ma ci insegna a crescere, a badare a noi stessi, a vivere.

Ogni mamma è speciale, a suo modo. E quello che fa non dev’essere dato per scontato, perché essere madri è un lavoro a tempo pieno a cui ci si dedica per amore.

Un compito che ogni donna, che sceglie di essere madre, e non necessariamente madre di sangue, porta avanti secondo la propria personale visione della vita, secondo i propri valori e le proprie inclinazioni.

Non perché, per essere “vere donne” sia necessario essere madri, questi sono solo vecchi stereotipi duri a morire, ma perché la maternità, non solo quella biologica in senso stretto, rappresenta un’importante capacità, quella di nutrire materialmente o spiritualmente gli altri, di portare cura e sostegno.

E allora grazie mamme di esistere oggi, domani e per sempre nei nostri cuori.

