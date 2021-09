Questa giovane influencer indigena racconta la vita degli indios su Tik Tok (e spopola)

Non cerca la fama o il successo – il suo scopo è semplicemente quello di far conoscere al mondo del web la ricchezza culturale della sua meravigliosa Amazzonia

Maira Gomez Godinho, 22 anni, è una giovane influencer i cui video sul social Tik-Tok hanno ogni volta migliaia di visualizzazioni. Nulla di strano, se non fosse che i suoi contenuti arrivano da una delle aree più remote del pianeta – la foresta amazzonica. Maira fa infatti parte della piccola tribù dei Tatuyo, che vive lungo il Rio Negro e che fino a prima dello scoppio della pandemia non aveva neppure accesso a Internet.

Ora tutto il mondo conosce la piccola comunità indios di cui fa parte Maira, che ne racconta gli usi e le tradizioni in brevissimi video sui social. La ‘bella del villaggio’ (Cunha poranga in lingua indios, che è anche il nome del suo seguitissimo profilo) racconta ogni giorno ai suoi sei milioni di seguaci come prevedere il meteo osservando il cielo, quali siano i migliori trucchi per mantenere lisci i capelli, come ottenere della farina liscissima, quale sia il significato dei tatuaggi rituali del suo popolo.

Una strategia vincente per abbattere i pregiudizi che l’Occidente ha sulle tribù indigene che vivono nel cuore dell’Amazzonia, in un ambiente tanto incontaminato quanto minacciato da incendi, deforestazione e crisi climatica. Un modo anche per conservare e diffondere quel patrimonio culturale già minacciato dai conquistadores secoli fa e ora nuovamente minato dalla cultura di massa imposta dalla globalizzazione.

Maira non accetta collaborazioni (come fanno la maggior parte degli influencer) né propone proprie linee di prodotti in vendita; per vivere aiuta i suoi genitori a creare prodotti di artigianato tipico. Si accontenta di condividere con la comunità del web la sua quotidianità, anche se spesso desta scalpore – come quando ha mostrato la preparazione di una ricetta a base di larve.

Fonte: Instagram

