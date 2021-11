Magdalena Andersson è il nuovo premier della Svezia, per la prima volta è una donna a guidare il Paese

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Oggi in Svezia il parlamento ha votato ed eletto la leader socialdemocratica Magdalena Andersson come Primo Ministro. Per la prima volta nella storia a guidare il Paese è una donna.

Voto storico oggi per la Svezia che ha eletto come premier, con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari, l’ex ministro delle Finanze nel governo di Stefan Löfven, Magdalena Andersson (54 anni). In base al sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno di avere la maggioranza favorevole, l’importante è non avere quella contraria.

Dopo le dimissioni da Primo ministro di Löfven, la Andersson ha preso il suo posto diventando il leader dei socialdemocratici e la candidata principale ad essere eletta come premier. Oggi lo è effettivamente diventata e sarà suo compito guidare il governo fino alle prossime elezioni, previste per settembre 2022.

In tanti su Twitter celebrano questa giornata e fanno i complimenti alla neoeletta, la prima donna della storia della Svezia a diventare leader.

Le congratulazioni arrivano anche dall’Italia dove c’è chi si chiede quando, nel nostro Paese, vedremo un premier donna.

La Svezia sceglie per la prima volta una donna a capo del governo, Magdalena Andersson dei @socialdemokrat. Congratulazioni Prima Ministra. Quando succederà in Italia? — Elisabetta Gualmini (@gualminielisa) November 24, 2021

